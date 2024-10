Con Nintendo Alarmo la giornata inizia nell’universo dei giochi

Pubblicità

Risolto il mistero del dispositivo avvistato a fine settembre: Nintendo ha annunciato un nuovo prodotto e non si tratta di qualcosa tipicamente legato a questo marchio ma di una… sveglia: il produttore giapponese propone Alarmo, sveglia che promette di rendere il risveglio un’esperienza divertente.

La sveglia interattiva di Nintendo rileva i movimenti che facciamo mentre ci alziamo e riproduce suoni che promettono di trasportare l’utente nel mondo dei giochi più famosi. Alarmo sarà disponibile a breve per l’acquisto nel My Nintendo Store, inizialmente acquistabile in esclusiva dai membri di Nintendo Switch Online fino a metà gennaio 2025.

Per il risveglio è possibile selezionrea un titolo, scegliere una scena, impostare un orario e lascia che Alarmo si occupi del resto. La mattina, la sveglia inizierà a suonare all’orario impostato, usando la musica e gli effetti sonori della gioco preferito. La sveglia è dotata di un sensore che reagisce ai movimenti, riproduce suoni se l’utente stiracchia le braccia o si rotola nel letto. Muovendosi, il volume della sveglia diminuirà. I produttore spiega che il snsore di movimento funziona solo quando Alarmo non è in modalità pulsante.

Quando ci si alza, allontanandosi dal letto, la sveglia smette di suonare da sola, senza bisogno di premere pulsanti. È possiible scegleire fra un totale di 35 sveglie tratte da cinque giochi Nintendo. Ogni sveglia ha i suoi suoni e temi visivi; anche l’aspetto dello schermo e i personaggi mostrati variano a seconda del gioco selezionato.

Collegando l’account Nintendo è possibile scaricare temi aggiuntivi, come quelli di Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons, man mano che vengono resi disponibili tramite degli aggiornamenti gratuiti.

Di particolare interesse le statistiche: è possibile ottenere informazioni come il tempo trascorso a letto, quanto movimentato è stato il sonno e quanto tempo abbiamo impiegato per alzarci. Una funzione “suoni d’oro” permette di riprodurre musica e suoni rilassanti quando si va a letto all’orario impostato.

La “modalità inflessibile” permette di impostare una sveglia che si fa man mano sempre più insistente se continuiiamo a restare a letto, oppure la “modalità gentile” per un’esperienza più tranquilla. È anche possibile impostare la modalità pulsante se l’utente preferisce una sveglia più tradizionale.

Vari personaggi Nintendo appaiono sullo schermo e reagiscono ai movimenti dell’utente. È anche possibile impostare un segnale orario per avere le sonorità Nintendo nella routine quotidiana. Il prezzo in euro non è stato comunicato, ma sappiamo che costerà 99$ negli Stati Uniti.

