Vodafone e Google firmano accordo miliardario per cloud e AI

Nuovo accordo tra Vodafone e Google per migliorare l’accesso ai dispositivi, alle applicazioni di intelligenza artificiale AI, ai servizi cloud e alla sicurezza informatica dell’azienda tecnologica, all’interno della rete dell’operatore in Europa e Africa.

Vodafone Group pagherà un miliardo di dollari a Big G, ampliando la collaborazione già esistente tra le due aziende. Avrà durata decennale, consentendo l’utilizzo dei più recenti prodotti e piattaforme AI di Google per sviluppare nuovi servizi destinati ai clienti Vodafone in 15 paesi e 45 mercati partner.

Il CEO di Vodafone, Margherita Della Valle, ha descritto l’accordo come un’opportunità per mettere “nuovi contenuti e dispositivi potenziati dall’AI nelle mani di milioni di consumatori”. Gli aspetti della collaborazione saranno certamente molteplici e tra questi Vodafone prevede di offrire abbonamenti a diversi servizi di Google, inclusi YouTube e Google One, insieme all’accesso a servizi avanzati di intelligenza artificiale.

In sostanza,Vodafone ha in programma di iniziare a vendere abbonamenti Google One AI Premium per offrire 2TB di spazio di archiviazione e l’accesso alle funzionalità di intelligenza artificiale generativa Gemini di Google, in alcuni paesi a partire dal 2025.

Inoltre, l’accordo porterà Vodafone e Google ad aggiornare il servizio Vodafone TV basato su Android, attualmente disponibile in sette paesi. L’aggiornamento comprenderà l’integrazione di contenuti generativi basati su AI, un miglioramento dell’integrazione con YouTube e un’esperienza pubblicitaria ottimizzata attraverso Google Ad Manager.

Google Pixel

Per quanto riguarda gli smartphone, come parte dell’accordo Vodafone si impegnerà a offrire gli ultimi smartphone della serie Pixel e a promuovere l’ecosistema Android nel suo complesso. Nell’ambito delle collaborazioni già esistenti sui servizi cloud, Vodafone utilizzerà la piattaforma Vertex AI di Google Cloud per “creare, implementare e scalare modelli di machine learning e applicazioni AI alimentate dai modelli Gemini di Google”.

Tra le novità, Vodafone ha anche intenzione di lanciare un prodotto di sicurezza informatica nativo nel cloud utilizzando la piattaforma Security Operations di Google Cloud.

Oltre allo sviluppo e alla vendita di prodotti, l’accordo prevede anche un impegno congiunto per “promuovere l’uso di standard industriali universali in settori quali la sicurezza online, lo sviluppo responsabile dell’AI, le prestazioni della rete e l’interoperabilità, per favorire economie di scala nell’efficienza industriale, stimolare l’innovazione e migliorare i servizi pubblici su larga scala”.

Buone notizie in Europa per Google, molto meno in casa dove il Dipartimento di Giustizia USA valuta soluzioni e rimedi straordinari per porre fine al monopolio di Big G, inclusa la separazione di divisioni e attività.