Uber Eats Live Mobile Ordering porta il cibo ai concerti

Uber Eats e Sonic Park collaborano per il lancio del servizio Uber Eats Live Mobile Ordering, vera e propria novità per il mercato italiano. La quarta edizione del festival musicale Sonic Park sarà il contesto in cui il servizio verrà sperimentato per la prima volta in italia: si tratta di un trampolino di lancio per iniziare a cambiare l’esperienza e la modalità di ordinazione del cibo durante i grandi eventi musicali dal vivo.

Dopo la limited edition della scorsa estate Sonic Park torna nel prestigioso Parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino, alle porte di Torino: il capolavoro barocco e Patrimonio dell’Umanità Unesco è una cornice unica per musica ed emozioni. Il cartellone dell’evento firmato da Reverse Agency promette di essere ricchissimo e di spaziare tra generi diversi.

Ogni concerto sarà unico, con posti a sedere numerati e in piedi, e soprattutto sarà sostenibile, con l’eliminazione delle plastiche monouso e l’utilizzo di materiali compostabili. L’area concerti di 15.000 mq open air sarà allestita anche in questa edizione tra esemplari di querce e carpini dove si aprirà un vero e proprio villaggio di servizi food and beverage.

In qualità di Food Tech Partner di Sonic Park, Uber Eats mette in campo la piattaforma tecnologica e l’esperienza per una nuova generazione di servizi. Tramite l’app di Uber Eats gli spettatori dell’evento potranno ordinare cibo e dolci di loro gradimento e ritirarli ai chioschi dedicati. Per i nuovi utenti della app sarà possibile avere 10% di sconto, inserendo il codice sonicpark10. Invece gli utenti già attivi dell’app ricevono 5 euro di sconto sul primo ordine delivery per acquisti durante i concerti del Sonic Park.

Saranno a disposizione panini, focacce e piadine a cura della Scuola di Cucina Cookin’ Factory, mentre riguardo ai dolci saranno a disposizione lo Zabà (zabaione da passeggio) e lo Stìc (sorbetto in stecco) a cura della gelateria artigianale Alberto Marchetti. Un’offerta gastronomica di alto livello, con selezione accurata delle materie prime e dei prodotti gastronomici, inclusi quelli tradizionali.

Ordinare è semplice, basta scaricare l’app Uber Eats, entrare nei negozi desiderati ed effettuare l’ordine. Il ristorante preparerà i piatti e invierà una notifica quando saranno pronti per il ritiro nell’area dedicata: l’utente dovrà solo fornire nome e codice dell’ordine. Il servizio avrà inizio con il primo concerto in programma il 26 giugno, ovvero Nick Mason’s Saucerful of Secrets e durerà per tutto l’evento fino all’ultimo concerto del 20 luglio di Carl Brave.