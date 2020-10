UE Fit sono gli auricolari che si fondono con l’orecchio

L’avreste mai detto che un giorno gli auricolari sarebbero stati in grado di deformarsi e modellarsi per prendere la forma della cavità auricolare di chi li indossa? E’ questa la geniale trovata di Ultimate Ears che, con i nuovi UE Fit, ha realizzato un sogno e risolto i problemi di chi ha sempre trovato scomodi gli auricolari, non riuscendo mai a farsene andare bene uno in particolare.

Questi auricolari infatti utilizzano una innovativa tecnologia che, attraverso l’impiego di alcuni LED, consente di modellare i gommini che si infilano nelle orecchie in base allo spazio che stanno occupando: in meno di un minuto – promette l’azienda – questi inserti in gel vengono induriti per mantenere la forma e calzare così a pennello per tutte le volte successive.

Questo permette di poterli indossare al massimo del comfort e senza dover esercitare forti pressioni per infilarli nelle orecchie. Al contempo sigillano il condotto uditivo meglio di chiunque altro, migliorando l’isolamento acustico passivo e fornendo anche una migliore resa delle basse frequenze.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, montano driver da 10 millimetri e una batteria tale da promettere fino ad otto ore di autonomia con una sola carica. La custodia con cui si possono riporre dopo l’uso permette, come altre, di ricaricarli e prolungare l’autonomia complessiva di 20 ore. La superficie touch esterna invece consente con uno sfioramento di gestire la riproduzione musicale. Questi controlli, tramite l’app da installare sullo smartphone, possono per altro essere personalizzati in base alle proprie esigenze.

I nuovi UE Fit di Ultimate Ears sono realizzati in tre diverse varianti di colore – lilla, grigio e nero – e si possono preordinare già oggi – al momento solo negli Stati Uniti – sul sito ufficiale al prezzo lancio di 199 dollari, mentre il prezzo reale al termine del periodo promozionale sarà di 249 dollari. Le prime spedizioni partiranno in autunno.