In regalo il Blackview BV6300, il nuovo telefono: ecco come ottenerlo

Disponibile a partire da oggi sul sito ufficiale di Blackview, lo smartphone rugged BV6300, versione più economica del Blackview BV6300 Pro, che rinuncia ad alcune funzionalità disponibili sul fratello maggiore ma migliorando altre funzionalità, fra cui possiamo citare le disponibilità della stessa modalità fotografica ritratto presente su altri smartphone come OPPO Reno4 SE e Huawei Mate 20 Pro.

Blackview ha pubblicato un video teaser per il prossimo BV6300, che sarà disponibile a partire dal 12 ottobre.

Dal video si possono dedurre alcune caratteristiche dello smartphone: il telefono è dotato di una fotocamera quadrupla con modalità ritratto e funzionalità HDR coadiuvata da AI. Il Blackview BV6300 è caratterizzato da uno spessore di 11,6 mm e un peso di circa 230 g, caratteristiche che lo rendono uno dei rugged smartphone più sottili.

Sarà disponibile nei colori nero, verde, arancione e giallo con finitura in quattro toni.

Il Blackview BV6300 sarà disponibile al prezzo di soli 129,59 dollari e sarà in vendita dal 12 ottobre.

BV6300 in regalo: ecco come

In occasione del lancio del BV6300, Blackview ha deciso di regalare 15 esemplari del suo dispositivo attraverso un gioco a premi che durerà per i prossimi 24 giorni. Ci sono svariati modi per poter partecipare fra cui citiamo:

Aggiungere BV6300 al carrello

Unirsi al primo gruppo 5G al mondo

Seguire Blackview su Facebook, Instagram, Twitter e condividi post

Iscriversi al canale Blackview su YouTube

Per partecipare è sufficiente cliccare questo link diretto e seguire le istruzioni.