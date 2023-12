UK produce combustibile per jet catturando carbonio dall’aria

L’azienda Mission Zero Technologies, siglata MZT, ha installato il primo sistema di cattura di anidride carbonica direttamente dall’aria DAC (Direct Air Capture) finanziato commercialmente al mondo nel Regno Unito sette mesi dopo la firma del contratto.

Questo sistema di cattura è in grado di estrarre la CO₂ direttamente dall’aria, per poi stoccarla in modo sicuro e permanente. L”impianto è stato venduto al TERC, istituto leader mondiale nella ricerca sull’energia a zero emissioni di carbonio dell’Università di Sheffield.

Il TERC utilizzerà la tecnologia di MZT per convalidare la produzione completa di combustibile per jet realizzato con carbonio atmosferico, certificandolo in modo da renderlo commerciabile.

Cattura carbonio con acqua ed elettricità

La tecnologia elettrochimica DAC di MZT recupera la CO₂ dall’atmosfera utilizzando elettricità e acqua. L’impianto gestito a distanza funzionerà con energia solare generata sul posto per catturare 50 tonnellate all’anno di CO₂ di elevata purezza dall’aria.

Questa tecnologia è indicata ocme una una fonte di pronto utilizzo di carbonio sostenibile a richiesta per l’impiego sostenibile e la rimozione permanente. Progettata per essere scalabile, la tecnologia sfrutta componenti esistenti in un progetto modulare integrabili con reti rinnovabili dal carico variabile.

DAC è considerata l’unica tecnologia in grado di fornire materia prima di carbonio sostenibile per aiutare il governo britannico a rispettare il mandato del 10% di combustibile jet SAF entro il 2030.

Il Prof. Mohamed Pourkashanian, Amministratore delegato di TERC dichiara “Questa installazione è molto entusiasmante per noi e per il mondo intero, mentre scopriamo sempre di più sul potenziale di decarbonizzazione dei processi industriali e del trasporto aereo grazie all’utilizzo della nuova tecnologia DAC. Le capacità di TERC nell’elaborazione e trasformazione del carbonio catturato lo hanno reso una sede ideale per il primo impianto di DAC.

Centro pilota per energia green

Il Translational Energy Research Centre (TERC) è un centro di ricerca su scala pilota leader mondiale, che collabora con il settore per testare e sviluppare soluzioni di energia pulita per un futuro decarbonizzato. È una delle strutture di ricerca a sviluppo di energia a zero emissioni di carbonio più grandi e meglio attrezzate in Europa.

Con sede nell’Università di Sheffield e parte del suo Energy Institute, il TERC collabora con partner industriali e accademici per trovare soluzioni per sfide energetiche critiche attraverso ricerca di portata mondiale, oltre a test e dimostrazioni dedicate.

Per tutte le notizie che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.