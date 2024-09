Ultimate Ears Miniroll è lo speaker nato per viaggiare

Pubblicità

Ultimate Ears lancia MINIROLL, l’altoparlante portatile leggero con cinturino integrato, che mira a proporre qualità sonora superiore, in un formato davvero compatto e dal giusto prezzo.

Ultimate Ears non è certamente l’ultimo degli arrivati nel panorama degli accessori musicali, come gli altoparlanti Bluetooth. Ne è prova il fatto che faccia parte del gruppo Logitech. Il brand ha presentato MINIROLL, un nuovo altoparlante Bluetooth portatile, caratterizzato da un cinturino in silicone, così da poter essere agganciato facilmente a una bicicletta, una borsa, una barca, così come al passante della cintura.

Punta molto, dunque, sul design compatto, leggero e ispirato alla forma dei ciottoli, proponendosi come alleato per chi vuole portare sempre con sé un audio migliore rispetto a quello dei dispositivi mobili, pur senza eccessivi ingombri.

Pesa appena 279 grammi ed è certificato IP67, dunque impermeabile, resistente alla polvere e agli urti, rendendolo ideale per escursioni in montagna o pomeriggi a bordo piscina.

Offre anche la possibilità di regolazione completa dell’EQ, così da ottimizzare il suono per l’ascolto all’aperto. Ancora, supporta la tecnologia Auracast che consente di collegare diversi MINIROLL tra loro, creando un’esperienza audio ancor più ampia.

Nonostante le dimensioni compatte, MINIROLL garantisce una portata Bluetooth fino a 40 metri e un’autonomia di 12 ore con una singola carica, ricaricabile rapidamente tramite USB-C.

Prezzo e disponibilità

MINIROLL di Ultimate Ears è già disponibile all’acquisto su Amazon. Disponibile in quattro varianti di colore (nero, blu, grigio e rosa), ha un prezzo di lancio di 84,99 €.

Gli speaker Ultimate Ears sono apprezzati per qualità audio elevata e potenza in dispositivi compatti, versatili, resistenti e anche galleggianti, come i modelli Everboom, Woderboom, Book e Megaboom: qui la presentazione in Italia.