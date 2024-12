Ultimea Poseidon D80, sistema Home Theater completo in sconto a 250 €

Pubblicità

Se desiderate allestire il salotto ricreando l’effetto cinema in casa, allora potreste approfittare dell’offerta attualmente in corso su Ultimea Poseidon D80, un sistema di Home Theater completo che vi permetterà di rendere la visione dei vostri film preferiti ancora più immersiva.

Con una potenza di picco di 460 W, questo impianto riesce ad offrire un suono cristallino e forte, capace di trasformare qualsiasi ambiente in un vero e proprio cinema casalingo.

Questa configurazione comprende 4 satelliti surround cablati, una soundbar e un subwoofer wireless da 6,5″: insieme, creano un sistema audio tridimensionale capace di restituire una qualità del suono davvero realistica.

Tra le tante, segnaliamo la presenza della tecnologia BassMX tramite cui il sistema produce bassi profondi e potenti che amplificano la ricchezza e l’intensità di ogni traccia audio. Ottimo quindi per avere bassi vibranti in una scena d’azione o suoni più sottili in una traccia musicale.

L’audio surround Dolby Atmos 7.1 canali è un altro punto di forza di questo modello perché permette di distribuire il suono in modo preciso creando un ambiente sonoro che simula una sala cinematografica, dove ogni suono sembra provenire da una direzione specifica.

Volendo si può controllare tutto tramite app dallo smartphone, che include già più di 100 equalizzazioni pronte così da personalizzare al volo il suono in base alle proprie preferenze o al tipo di contenuto.

Ci sono porte HD eARC e HD IN per connettersi via cavo a qualsiasi periferica. Eventualmente c’è anche il Bluetooth 5.3 che supporta la trasmissione audio senza fili fino a 10 metri di distanza.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 250 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

