Un iPad per Natale: ecco quelli (per ora) ancora disponibili su Amazon

Un regalo per Natale? Probabilmente un iPad potrebbe essere la scelta giusta. Sappiamo che per molti questo dispositivo è in grado di sostituire un computer in molte funzioni; permette di navigare, leggere, giocare, guardare programmi in streaming, scrivere e anche lavorare. È il compagno perfetto per il salotto o la camera da letto quando non si ha o non ci si vuole portare dietro un vero PC. In questo periodo di restrizioni al movimento, di lavoro da

casa e di didattica a distanza, gli iPad, in particolare gli iPad di ottava generazione, sono stati molto venduti tanto che è difficile trovarli in spedizione in tempo per un gradito (per sé e per gli altri) regalo di Natale. Ma su Amazon è ancora possibile portare a termine la “missione impossibile”. Vediamo quali iPad sono ancora disponibili, tenendo conto che di alcuni modelli ci sono pochi pezzi

iPad ottava generazione

Recensito da Macitynet qui, rappresenta il perfetto acquisto in termini di prestazioni e costi. Ha uno schermo da 10,2 pollici ed è compatibile sia con Apple Pencil di prima generazione che la Smart Keyboard. Su Apple Store i tempi di consegna sono fissati per metà gennaio, Amazon al momento ha ancora disponibili per consegna prima di Natale i seguenti modelli

iPad Air

iPad Air ha lo stesso processore dei nuovi iPhone 12. È in pratica un iPad Pro con dimensioni inferiori e una novità interessante per il “mondo con l mascherina”: il touch ID nel tasto di accensione. Macitynet l’ha provato qui. Su Apple Store la spedizione non avviene prima del 5-14 gennaio. Amazon ha una larga disponibilità di tutti i modelli con spedizione entro Natale. Solo le versioni da 256 Gb con rete cellulare non sono acquistabili. Ecco qualche esempio di prodotto disponibile.

iPad mini

L’iPad mini è il più vecchio degli iPad non pro, ma ha un processore piuttosto potente (lo stesso A12 dell’iPad di ottava generazione) ed è perfetto per ergonomia e peso. Ha Touch ID, è compatibile con la Apple Pencil di prima generazione. Macitynet l’ha testato qui. Apple Store ve lo recapita, probabilmente, prima di Natale (21-23 dicembre). Amazon se comprate questa mattina ve lo mette in mano già domani. Disponibili tutti i modelli e tutte le versioni. Spedizione rapida per quasi tutti i colori

iPad Pro 11″ e 13″

iPad Pro è stato rilasciato la scorsa primavera nelle due versioni da 11 e 13 pollici. Si tratta dell’iPad più potente oggi in commercio, molto simile per tante tecnologie ad iPhone. L’ultima versione ha un processore A12X che supera per velocità il processore A14 degli iPhone 12. Ha anche una fotocamera LIDAR e Face ID. Apple spedisce gli iPad Pro dopo Natale tra il 29 dicembre e i 5 gennaio. Amazon li ha praticamente tutti in pronta spedizione consegna, per la maggior parte dei modelli entro domani. Infine alcune versioni sono anche in sconto