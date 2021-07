Un’autostrada in cemento magnetico per ricaricare wireless i veicoli elettrici

Strade in grado di ricaricare i veicoli mentre si guida, un sogno che potrebbe diventare realtà grazie al Dipartimento dei trasporti dell’Indiana (INDOT), la Purdue University e la startup tedesca Magment GmbHo che hanno annunciato di stare testando il primo segmento al mondo di autostrada pavimentata con un nuovo cemento “conduttivo”.

Ne parla il sito Autoblog spiegando che il progetto sfrutta un innovativo cemento magnetizzabile consentendo gli utenti dell’autostrada di ricaricare wireless dei veicoli elettrici durante la guida.

In una brochure dove è possibile reperire alcuni dettagli, Magment riferisce che il prodotto è in grado di offrirà una ricarica wireless da record, con una efficienza fino al 95% e spiegando ancora che il sistema può essere integrato in tradizionali infrastrutture stradali, che è robusto ed a prova di atti vandalici.

Il progetto del Department of Transport (INDOT) dell’Indiana prevede tre fasi. Le prime due sono fasi di test e analisi per l’ottimizzazione della pavimentazione; la terza fase è un banco di prova, un segmento di un quarto di miglio (circa 200 metri) in una zona ancora non definita dove gli ingegneri testeranno la possibilità di sfruttare l’innovativo calcestruzzo verificando il funzionamento anche di veicoli ad alta potenza (200 kilowatt e oltre). Al termine delle procedure di verifica, INDOT offrirà la nuova tecnologia per elettrificare un segmento dell’autostrada interstatale nell’Indiana.

Non è la prima volta che si parla di pavimentazione per la ricarica. Pavagen, ad esempio, è un pavimento intelligente che converte l’energia cinetica dei passi in elettricità e dati: la pressione esercitata sulla superficie mette in moto tre bobine, che attualmente generano circa cinque watt di elettricità per passo.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.