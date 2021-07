Musica e luci in piscina con Uekars BT601, l’altoparlante galleggiante con Bluetooth

Creare un party in piscina o, in una visione più ristretta ma sempre divertente, ascoltare musica in vasca da bagno, non è mai stato così facile. Acquistando Uekars BT601 avrete infatti a disposizione un piccolo ma performante altoparlante Bluetooth impermeabile capace di galleggiare sul pelo dell’acqua “sparando” al contempo effetti di luce sul fondale, che si rifletteranno e rimbalzeranno su tutte le superfici.

La forma è quella di una sfera schiacciata: misura infatti 11 centimetri di diametro nella parte più larga e 8 centimetri in quella più stretta, mentre complessivamente pesa intorno ai 340 grammi che, come dicevamo, sono da tenere in considerazione soltanto durante il trasporto perché la struttura è progettata sia per resistere alle infiltrazioni d’acqua, come dimostra la presenza della certificazione IPX7, sia per galleggiare in acqua senza bisogno di usare altri accessori.

E’ costruita interamente in plastica e visivamente si compone di due parti: la metà superiore è di colore azzurro e qui è situata una pulsantiera che consente di controllare la riproduzione musicale senza dover avere lo smartphone a portata di mano. In questo modo si può lasciare il telefono al sicuro a bordo piscina e nel frattempo mettere in pausa o saltare da un brano all’altro direttamente dallo speaker. In questa parte del dispositivo è presente anche il foro per il microfono, in modo tale da poter eventualmente rispondere ad una telefonata in entrata senza uscire dall’acqua.

La seconda metà inferiore invece è rivestita da una copertura in plastica trasparente con una particolare trama che amplifica i giochi di luce: è qui infatti che si trovano i LED che si accendono in una delle otto modalità previste, compresa quella che fa lampeggiare la luce a ritmo di musica, con tanto di variazione di colore automatica.

La potenza è in linea con quella di altri speaker di queste dimensioni: siamo sui 5 Watt. Mentre per quanto riguarda l’autonomia, la batteria ricaricabile da 1.600 mAh promette fino a 8 ore di autonomia con una sola carica.

Se volete comprarlo, l’altoparlante galleggiante Uekars BT601 è in vendita su Amazon a 45,99 euro. Al momento grazie all’offerta lampo combinata con un ulteriore sconto attivabile tramite checkbox potete pagarlo 31,49 euro spedizione inclusa.