Unigear, la ricarica per cellulare che fa da scaldamani per l’inverno

In questi anni abbiamo visto accessori USB di ogni tipo, dai più comodi ai più assurdi e l’utilizzazione della fonte di alimentazione ormi ubiqua per il riscaldamento diretto non è un novità assoluta visto che esistono da tempo dei scalda tazza per tenere caldo il vostro caffè o tè sulla scrivania.

Ci era invece sfuggita l’utilizzazione mobile della conversione in calore che viene coniugata con questo accessorio ben studiato dal punto di vista dell’ergonomia: lo scaldamani ricaricabile Unigear USB è una sorta di sasso dalle forme arrotondate che trasforma la riserva di energia di una batteria nel calore che vi può mettere al riparo dal gelo dell’inverno quando vi trovare a dover lavorare all’esterno oppure durante una gioranta sulle neve.

Dopo una ricarica di 3 ore lo scaldamani Unigear si accende in 3 secondi e vi permette di portare la temperatura fino a 55° con il massimo di sicurezza. Ovviamente la durata dipende dal livello di riscaldamento a cui lo portate e non dovrebbe scendere mai sotto le 3 ore fino ad un massimo di 8.

A bordo troviamo uno schermo digitale a LED per mostrare il livello di carica e l’intervallo di temperatura che parte dai 35° e arriva ai 55°.

La batteria interna ha 3 sensori di temperatura integrati per garantire la sua sicurezza e un’assicurazione commerciale globale. Le sue superfici sono realizzate in alluminio aeronautico con un’eccellente conduttività termica e ottimizzazione della dissipazione del calore.

Come abbiamo detto è anche un Power bank tascabile da 5200 mAh che può ricaricare un iPhone o un Android, con un’uscita USB di tipo C e potete utilizzarlo pure d’estate! Per iPhone occorre un cavo aggiuntivo.

Potete scaldare una mano alla volta, infilarlo dentro i guanti, tenerlo tra le due mani oppure comprarne uno per tasca per avere una riserva di calore (e di alimentazione per lo smartphone) doppia.

Lo scaldamani ricaricabile Unigar USB costa 29 € e in questi giorni è in sconto su Amazon con consegna prima di Natale.

