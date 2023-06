UPDF, l’editor PDF tutto-in-uno è pronto per iOS 17 e iPadOS 17

La WWDC 2023 di Apple si è tenuta il primo lunedì del mese e UPDF Editor è già pronto per iOS 17 e iPadOS 17: questo editor PDF multipiattaforma è disponibile per iPhone, iPad ma anche Mac, e supporta la lettura, le annotazioni, la modifica, la sincronizzazione, la conversione, la crittografia, la firma e l’organizzazione dei file PDF mettendo a disposizione strumenti pratici e utili in molte situazioni.

Per altro il prossimo mese arriveranno nuove funzioni alimentate dalle tecnologie di Intelligenza Artificiale che consentiranno di tradurre, riassumere, scrivere e riscrivere, spiegare ma anche correggere le bozze in un lampo, rendendo questo software tra i più potenti del settore.

Intanto però oggi i lettori di Macitynet possono approfittare dello sconto del 56% sulla versione Pro: maggiori dettagli a questo proposito li trovate in fondo all’articolo.

Modificare i PDF su iPhone, iPad e Mac non è mai stato così facile

UPDF Editor è un software che come dicevamo è particolarmente utile perché permette di modificare i PDF in modi che normalmente non sono consentiti da questo tipo di file. Dal Mac si può infatti modificare direttamente il testo contenuto nelle pagine, ma anche le immagini, i link, i watermark, l’intestazione e il piè di pagina, persino lo sfondo. Su iPhone e iPad invece, grazie all’ultimo aggiornamento, è possibile modificare direttamente testo e immagini.

Perché scegliere UPDF Editor per Mac

Con questo programma è anche facile annotare i file PDF sottolineando, aggiungendo note, e scarabocchiandoci sopra a matita.

C’è poi la funzione OCR che permette di riconoscere il testo dai documenti scansionati (in 38 lingue diverse), rendendolo così ricercabile e modificabile.

E poi facilita la creazione, la firma e la compilazione dei moduli, potendo così fare tutto direttamente dai propri dispositivi senza doverli stampare e scansionare.

Con UPDF Editor è poi possibile organizzare, riordinare, cancellare, aggiungere, dividere, estrarre, rimpiazzare e ruotare le pagine, e si può anche convertire i file PDF in qualsiasi altro formato senza alcuna perdita di qualità.

Cos’altro può fare UPDF Editor

Chi lo desidera può anche usarlo per rimuovere o aggiungere un watermark o lo sfondo, oltre ovviamente a poter aprire e leggere i file PDF beneficiando anche della modalità Dark per la lettura al buio.

Si possono anche stampare i PDF, effettuare una ricerca nel testo, mostrare le pagine negli slideshow, e poi proteggere i documenti, condividerli, unirli e alleggerirli riducendone il peso per una condivisione più veloce.

Di seguito alleghiamo una tabella comparativa con Adobe Acrobat, che possiamo considerare il suo alte rego per eccellenza.

Come scaricarlo gratis e comprare la versione Pro in sconto

UPDF si può usare gratuitamente attraverso la sua versione di prova che aggiunge un watermark ai file elaborati.

Con UPDF Editor Pro si ottiene invece l’accesso a tutte le funzioni. Come dicevamo i lettori di Macitynet al momento possono beneficiare dello sconto in corso, andando così a pagare l’abbonamento soltanto 29,99 € l’anno invece di 49,99 € (-40%), oppure si può optare per l’acquisto della licenza a vita che viene scontata a 43,99 € invece di 99,99 € (-56%).

Quale che sia il pacchetto scelto, la licenza potrà essere usata per installare la versione Pro su quattro dispositivi diversi (2 desktop e 2 mobili), e se si cambia dispositivo la licenza si può spostare tranquillamente.

Segnaliamo infine che se restate insoddisfatti è previsto il rimborso completo entro i 30 giorni dall’acquisto.