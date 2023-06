Ecco la prima immagine del Galaxy Z Fold 5

In rete la prima immagine ufficiale di quello che sembra essere il prossimo smartphone pieghevole di punta di Samsung, il Galaxy Z Fold 5. Si tratta di una immagine pubblicitaria che lascia poso spazio all’immaginazione.

La foto è stata pubblicata da MySmartPrice e come spesso accade anticipa la presentazione ufficiale del terminale, attesa durante l’evento Unpacked di Samsung in Corea il mese prossimo. In particolare, l’immagine mostra alcuni dettagli su questo Z Fold 5 che potrebbero spiegare come si posizionerà rispetto al Pixel Fold di Google e a tutti gli altri dispositivi mobili pieghevoli che stanno arriveranno durante questa estate.

Differenze con il Galaxy Z Fold 4

Le prime voci hanno parlato dei una cerniera “water drop” che potrebbe contribuire a ridurre la visibilità della piega dello schermo quando il terminale è aperto, consentendo allo stesso tempo al telefono di chiudersi in modo completamente piatto, senza rinunciare allo stesso livello di resistenza del suo predecessore.

Nell’immagine, il dispositivo piegato sembra avere meno spazio tra le due parti quando è chiuso rispetto al Galaxy Z Fold 4. Un’altra modifica chiaramente visibile, ma di minore importanza, riguarda il flash della fotocamera, che adesso è stato spostato fuori dal bump camera. Ancora, sembra che il bordo dello schermo sia più sottile.

Caratteristiche tecniche Z fold 5

Le specifiche previste per questo terminale parlano di un display Full HD+ da 6,2 pollici sulla copertura esterna e un display QHD+ da 7,6 pollici all’interno, lo stesso processore Snapdragon 8 Gen 2 SoC presente nella serie Galaxy S23, una batteria da 4.400mAh con ricarica rapida da 45W e ricarica wireless da 25W, oltre ad un set di telecamere posteriori triple con una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera ultragrandangolare da 12MP, una fotocamera teleobiettivo da 10MP e telecamere frontali da 12MP da utilizzare sia quanto aperto, che chiuso.