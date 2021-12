UWANT B100-E, il robot che lava sedili e divani

Se l’aspirapolvere automatico cel’avete e quello dedicato al lavaggio dei pavimenti pure, forse vi manca il robot smacchiatore che lava e deterge i tessuti: in tal caso sappiate che UWANT B100-E al momento è in sconto di 100 dollari grazie ad un’offerta lampo in corso.

Si tratta di un altro elettrodomestico di cui probabilmente non si riuscirà più a fare a meno dopo averne scoperto l’esistenza: ha la forma di un aspirapolvere tradizionale ma nella parte trainata oltre al motore di aspirazione sono presenti due serbatoi, entrambi con capacità da 1,8 litri: in uno viene versata dell’acqua pulita, magari con una punta di detergente, che viene erogata dalla spazzola in maniera graduale durante la pulizia; l’altro invece raccoglie le acque reflue attraverso la bocchetta di aspirazione fissata sulla parte superiore della spazzola.

In pratica basta quindi accendere la macchina e sfregare delicatamente la spazzola sul tessuto da lavare, e al resto pensa tutto la macchina, sia per quanto riguarda l’erogazione dell’acqua per pulire che per l’aspirazione di quella in eccesso. Ha un motore da 450 Watt che può essere regolato su due diverse potenze di aspirazione, quella pari a 8.000 Pa (riconoscibile perché l’indicatore LED si accende di blu) che è in grado di raccogliere l’acqua, mentre la più forte a 12.000 Pa (indicata in rosso dal medesimo LED) riesce ad aspirare anche la polvere e lo sporco più ostinato.

Le dimensioni sono piuttosto compatte: misura all’incirca 40 centimetri per lato e il peso non raggiunge i 5 chilogrammi, il che la rende anche piuttosto maneggevole. Come dicevamo è progettato per lavare i tessuti come tende e tappeti, ma anche quelli che sarebbero impossibili da lavare in lavatrice come divani, sedili dell’automobile e materassi.

Se siete interessati all’acquisto, al momento come dicevamo c’è una promozione che vi permette di risparmiare 100 dollari sul preordine: anziché 299,99 dollari la pagate 199,99 dollari e la spedizione parte il 19 dicembre.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.