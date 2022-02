Valve Steam Deck è più facile da riparare di quel che si pensi

Il PC console stile Switch Steam Deck di Valve è a meno di due settimane dal lancio, ma in rete è già apparso il video dello smontaggio. La cosa più interessante da notare è che si tratta di una macchina relativamente facile da smontare. Inoltre, Valve ha annunciato che sta mantenendo la sua promessa di vendere parti di ricambio per Steam Deck in modo da poterlo riparare da soli.

iFixit è, di fatto, il primo venditore autorizzato di parti sia per il nuovo Steam Deck che per Index, l’apprezzato visore di realtà virtuale di Valve. Sfortunatamente, Valve non ha ancora annunciato quali parti di ricambio saranno effettivamente disponibili, e non si sa se schermo e batteria potrebbero essere tra questi. Potrebbero non esserlo, almeno non subito, considerando che si tratta di componenti chiave della console, peraltro tra i più difficili da rimuovere.

Nel video dello smontaggio, iFixit elogia molti elementi della riparabilità di Steam Deck, a partire dal fatto che ci vogliono solo tre viti per sostituire facilmente ogni levetta o una singola vite e uno scudo EMI slip-on per sostituire l’unità SSD.

Inoltre, lo schermo adesivo significa che l’utente avrà bisogno di un’attenta applicazione del calore e di alcune ventose per essere rimosso, mentre la batteria sembra ancora più difficile da rimuovere. Le sostituzioni della batteria, come evidenzia anche The Verge, sembrano sicuramente essere il tallone d’Achille di Steam Deck.

iFixit mostra anche il telaio interno in magnesio della console, alcune molle insolite che conferiscono ai touchpad una certa fisica nei clic, oltre ai fili che alimentano i touchpad in cima a ogni stick, che possono consentire di attivare la mira giroscopica nei giochi senza rilasciare i pollici dalle levette.

Il teardown dà anche la possibilità di avere un primo contatto con a l’APU AMD personalizzata di Valve, soprannominata “Aerith”. Ricordiamo anche che Steam ha rilasciato i file CAD per stampare in 3D il case per Steam Deck e accessori di design. Potete trovarli direttamente a questo indirizzo.

Per le specifiche tecniche di Steam Deck rimandiamo a questo articolo di macitynet. Ricordiamo che la tanto attesa console portatile, in grado di far girare su un dispositivo così compatto e leggero anche i giochi Tripla A, arriverà nelle mani degli utenti già alla fine di questo febbraio.