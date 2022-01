Valve Steam Deck arriva alla fine di febbraio

A novembre Valve aveva dato a tutti una brutta notizia, rivelando un ritardo di due mesi per Steam Deck, il suo PC console per videogiochi in stile Nintendo Switch, anche se il 2022 sembra iniziare con una nota decisamente migliore. Nel suo ultimo aggiornamento, la società afferma che “sembra” che le spedizioni di Steam Deck possano iniziare entro la fine di febbraio.

Da ricordare, comunque, che si è ancora nel bel mezzo di una pandemia globale, che sappiamo rallentare le fabbriche, soprattutto quelle dedite alla produzione di chip e componenti elettroniche. Dunque, anche questi annunci relativi alle date di inizio delle spedizioni potrebbero non essere precisi, così come le scorte iniziali potrebbero scarseggiare.

Altrettanto importante quanto l’hardware, tuttavia, sono i giochi a cui si potrà accedere. Apparentemente Valve ha spedito “centinaia” di unità Steam Deck agli sviluppatori il mese scorso in modo che possano assicurarsi che i loro giochi per PC siano completamente compatibili con il nuovo ambiente software e hardware basato su AMD.

Il test è necessario per ottenere un segno di spunta verde “verificato” in Steam, così da far capire all’utenza che il titolo sarà disponibile anche per la nuova console portatile.

Sebbene della console PC Steam Deck siano noti i dettagli, anche relativi al prezzo, manca ancora l’indicazione relativa al listino della base dock, che in modo simile a quanto accade con Nintendo Switch, permetterà di collegare la console a schermi esterni. Non c’è neppure una immagine reale, né tantomeno un video della console in funzione nelle mani di un utente. Sicuramente, Valve porrà l’accento su questo interessante dispositivo di gaming già nelle prossime settimane.

