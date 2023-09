Come verificare lo stato della batteria di Apple Watch

Come tutti i dispositivi elettronici che sfruttano batterie, la capacità di queste ultime tende a diminuire con il passare del tempo.

Con l’invecchiamento chimico, la capacità di mantenere la carica diminuisce, e potrebbe pertanto essere necessario ricaricare il dispositivo più spesso.

Anche da Apple Watch possiamo verificare se lo stato della batteria è normale o no. Ecco come procedere:

Dall’Apple Watch aprite Impostazioni Toccate “Batteria”: verranno visualizzati il livello di carica attuale, un grafico con i dati della ricarica, il livello di ultima ricarica carica.

Scorrendo in basso possiamo richiamare la voce “Stato batteria” e da qui visualizzare la capacità massima (l’attuale valore di capacità della batteria in rapporto a quando era nuova) e attivare o no l’opzione “Caricamento ottimizzato” (opzione che consente di ridurre l’usura della batteria, apprendendo dalle abitudini quotidiane di caricamento dell’utente, attendendo la necessità di usarlo di nuovo per caricarsi fino all’80%).

Con il caricamento ottimizzato, Apple Watch ritarda il caricamento della batteria dopo l’80% quando prevede che il dispositivo rimarrà collegato per un periodo prolungato e punta a caricare completamente la batteria prima che l’alimentazione venga scollegata).

Risparmio energetico

La modalità Risparmio energetico in watchOS 9.0 o versioni successive riduce la quantità di energia utilizzata dall’Apple Watch disattivando o modificando alcune funzionalità per prolungare la durata della batteria.

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone, Apple Watch web e social. Partite da questa pagina per scoprirli tutti, anche divisi per piattaforma.