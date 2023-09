Logitech Playseat Challenge X è la sedia per simulatori di corse super-compatta

Gli appassionati dei videogiochi di corse spesso bramano di poter giocare con una sedia che simuli la posizione di guida, ma gli eccessivi ingombri quasi sempre finiscono per dissuaderne l’acquisto. Logitech ha risolto il problema con la nuova Playseat Challenge X, una versione ripiegabile come una sedia da giardino che può quindi “sparire” quando non si sta giocando, pur offrendo la comodità di una posizione di guida realistica e comoda durante le partite.

È simile ad altre sedie come l’omonima Playseat Challenge, ma questa di Logitech offre alcune comodità in più come il supporto inclinabile per la pedaliera e il supporto per la leva del cambio. Non viene venduta insieme agli accessori necessari per giocare ai simulatori di corse, ma è comunque compatibile con quelli di diversi marchi, compresi (ovviamente) quelli della serie G di Logitech.

La seduta è costruita con il nuovo tessuto Actifit, un materiale traspirante che aiuta a giocare al fresco anche in estate e si può regolare su sei diverse posizioni, eventualmente spostando anche i pedali se si è molto alti e c’è bisogno di più spazio per le gambe. Secondo le specifiche tecniche, può essere usata da persone alte fino a 2,10 metri e può sorreggere fino a 160 chili di peso. Spiega Jim Hoey di Logitech G:

La collaborazione (con Playseat, ndr) su questo prodotto è stata intensa e ha permesso che Challenge X sia più funzionale e comoda, fornendo più in generale un’esperienza di gara migliore rispetto alle tradizionali sedute da racing. Durante questo processo, i nostri team si sono concentrati su tre aree chiave di una seduta da racing e non potremmo essere più soddisfatti del risultato.

Il maggiore punto di forza come dicevamo sta nel fatto che rispetto alle sedute a postazione fissa, questa può essere ripiegata in un lampo con tutte le periferiche installate, potendo così essere riposta in un angolo quando non serve oppure renderla operativa in pochi secondi prima di cominciare a giocare.

Disponibilità e prezzo

Chi è interessato la può comprare sul sito ufficiale per 299 €. Su Amazon non è ancora arrivata mentre la Playseat Challenge sopracitata (che non è Logitech) si può acquistare anche su Amazon per 222 €.