Video HD in arrivo su Whatsapp, tutto quello che c’è da sapere

Su Whatsapp sono arrivati i video in HD. L’aggiornamento è stato implementato su tutte le piattaforme, da iPhone ad Android e persino sulla web-app, ma si tratta di un lancio graduale quindi non tutti possono accedervi già adesso. È questione ancora di qualche settimana perché tutti possano inviarli, e ce se ne accorgerà grazie alla nuova icona HD che comparirà in alto quando si condividerà un filmato in una chat.

Va innanzitutto specificato che HD vuol dire 720p e non 1080p, risoluzione che invece viene universalmente indicata con la dicitura FullHD; parliamo quindi di filmati che, se condivisi in questo formato, avranno una risoluzione pari a 1.280 x 720 pixel.

Cosa cambia

Fino ad oggi chi condivideva un video su Whatsapp, indipendentemente dalla risoluzione originaria, ne inviava uno a 480p, ovvero quasi la metà rispetto all’HD introdotto poche ore fa. Questo accadeva principalmente per garantire un minor consumo di dati e una maggiore velocità di condivisione (visto che più è alta la risoluzione maggiore sarà il peso del file e di conseguenza i byte consumati nel proprio piano tariffario).

Come già accade per le foto condivise in HD (opzione disponibile da pochi giorni), anche i video in HD saranno disponibili soltanto se saranno registrati usando la fotocamera di Whatsapp oppure se si caricheranno filmati aventi questa risoluzione (o superiore) acquisiti con altre app o già presenti nel rullino: se si dispone di video a risoluzione inferiore, l’app non sarà chiaramente in grado di migliorarla durante la condivisione.

Secondo le indiscrezioni inoltre non è cambiato il numero di video che si possono condividere in un colpo solo, lasciando quindi il limite massimo a 100 filmati alla volta, ma è stata quantomeno semplificato l’accesso all’HD: durante la condivisione basterà infatti attivare o disattivare l’apposito pulsante per far si che la scelta si applichi su tutti i filmati selezionati.

Come tenersi bassi coi consumi

C’è inoltre una buona notizia per chi questi video li riceve: dalle impostazioni pare infatti possibile selezionare il tipo di qualità video che si intende ricevere, mantenendo così la qualità standard a 480p anche se i mittenti inviano filmati in HD.

Questo perché come dicevamo una risoluzione maggiore comporta pesi e consumi superiori: per farsi un’idea basti pensare che uno stesso video HD che pesa 80 MB, in risoluzione 480p peserà intorno ai 43 MB.

