Come silenziare le chiamate da sconosciuti su WhatsApp

Se vi è capitato di ricevere chiamate da numeri sconosciuti su WhatsApp, potrebbe essere utile sapere come bloccarle. Possiamo ovviamentea accettare, rifiutare o ignorare la chiamate ma in molti casi è utile anche silenziare chi non non conosciamo.

Da un po’ di tempo WhatsApp prevede questa possibilità, utile per maggiore privacy, controllo sulle chiamate in arrivo, ridurre la possibilità di chiamate sgradite di seccatori, filtrare spam e truffe.

Come silenziare le chiamate di sconosciuti su Whatsapp

Aprite Whatspp sul telefono Selezionate la voce “Impostazioni” e poi “Privacy” Selezionate “Chiamate”: da qui potete attivare l’opzione “Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti”.

Le chiamate provenienti da numeri sconosciuti (non memorizzati nella rubrica) saranno silenziate (il telefono non squillerà) ma compariranno nella scheda “Chiamate” e nelle notifiche (utile nel caso che a chiamare fosse qualcuno di importante).

