Video Stabilizer Emulsio 3.5, stabilizza I video di iPhone e iPad in post-produzione

La software house belga Creaceed ha rilasciato Emulsio 3.5 aggiornamento di una app iPhone e iPad per la stabilizzazione dei video che consente di sistemare filmati, evitando che il video traballi o tremi perché chi ha effettuato ripreso non ha tenuto ferma la mano.

La versione 3.5 mette a disposizione nuovi meccanismi di encoding con funzioni avanzate che consentono all’utente di avere il pieno controllo sull’output video, una estensione Transcode e migliorie specifiche per iOS 14.

Emulsio, come accennato, permette di stabilizzare video usando tecnologie di analisi delle immagini, offrendo pieno controllo sul procedimento da usare. La versione 3.5 offre funzionalità di video encoding con funzionalità che consentono di personalizzare il formato dei file di output, impostazioni per bitrate/qualità, scelte di codec video e audio e altre impostazioni ancora. La nuova estensione Transcode permette di ri-codificare video esistenti alla qualità/dimensione desiderata. Altre migliorie prevedono un migliore meccanismo per l’importazione dei filmati che sfrutta tecnologie intrinseche di iOS 14, offrendo la possibilità di cercare foto e video nella libreria video del dispositivo.

Emulsio 3.5 è un’app companion di interesse per i creatori di contenuti (YouTube, Instagram, ecc.), in particolare in abbinamento con il girato ottenuto con dispositivi di terze parti (GoPro, droni, ecc.), pienamente supportati. L’app offre anche la stabilizzazione di video 4K. I filmati ottenuti possono essere modificati, è possibile eliminare parti o tagliati prima dell’esportazione finale. L’utente ha a disposizione strumenti per compensare movimenti orizzontali, verticali e rotazioni della fotocamera, così come la distorsione da rolling shutter (un problema tipico degli otturatori elettronici). L’app offre anteprime per perfezionare il risultato finale prima dell’esportazione.

Emulsio 3.5 richide iPhone o iPad con iOS 13 o seguenti. Si scarica gratis dall’App store ed è localizzata in 14 lingue diverse. È possibile provare gratuitamente alcune funzioni di stabilizzazioni. Per lo sblocco completo delle funzioni è richiesto il “Pro Pack” (il pagamento di 11,99 euro). Per gli utenti delle release precedenti, l’aggiornamento alla versione 3.5 è gratuito.