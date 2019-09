Violazione della privacy dei bambini su YouTube, Google paga una multa di duecento milioni

Sta per concludersi la vicenda relativa alla violazione della privacy dei bambini da parte di YouTube: Google ha raggiunto un accordo con la Federal Trade Commission e ora è stato anche reso noto l’importo della multa. Il gigante del Web pagherà una maxi multa per mettere fine alle indagini della FTC sulle violazioni della privacy dei minori sulla piattaforma dei video: si tratta di un importo compreso tra i 150 e i 200 milioni di dollari. Ora questo accordo, votato all’interno della Commissione governativa, sarà rivisto dal Dipartimento di giustizia statunitense.

L’importo della maxi multa non era mai stato rivelato, anche se l’accordo tra FTC e Google è stato raggiunto già alcuni mesi fa. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sugli altri termini dell’accordo.

Di certo Google si sta muovendo nella direzione di politiche più rispettose nei confronti dei minori: nelle ultime settimane, non sono mancati infatti annunci in questo senso. La scorsa settimana è stato reso noto che YouTube pianifica di vietare gli annunci mirati sui video destinati ai bambini, pochi giorni fa Google ha dichiarato che presto impedirà il caricamento di video che sono solo in apparenza per bambini, ma che rivelano contenuti per adulti e violenti e già a marzo YouTube si impegnava nella lotta per il rispetto dei bambini chiudendo i commenti nei video con bambini.

La FTC aveva avviato l’indagine dopo le accuse dei consumatori nei confronti di YouTube per la violazione sulla legge sulla protezione della privacy online dei minori: YouTube avrebbe raccolto dati dei bambini di età inferiore ai 13 anni. Queste accuse risalgono al 2015.

Non è la prima volta che la Commissione ha dato il via a battaglie contro aziende hi-tech per la violazione della privacy: all’inizio di quest’estate Facebook ha accettato un accordo di 5 miliardi di dollari e ha obbligato TikTok ad un accordo da oltre 5 milioni all’inizio del 2019.

Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a YouTune usando nella sezione dedicata

Tutte le novità che riguardano il mondo dei bambini, con un’attenzione particolare all’istruzione e dell’apprendimento che passa anche dall’hi-tech per i piccoli di casa si possono trovare in questa sezione di Macitynet