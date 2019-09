Windows 10 permetterà di reinstallare il sistema operativo dal cloud

Per installare una nuova copia di Windows, eseguire un’installazione pulita o reinstallare Windows 10 su PC è al momento possibile usare una copia in locale o memorizzata su un supporto esterno (una immagine su DVD o un supporto USB come una chiavetta),

Per ripristinare Windows in caso di problemi, nell’ultima Insider Preview di Windows 10 Build 18970) distribuita agli utenti iscritti al programma “Insider Fast “che permette di ottenere in anticipo le versioni preliminari, è stata integrata l’opzione “download Windows”. Come abbiamo già spiegato qui, sulla falsariga della funzione di recovering presente sui Mac da anni, è possibile ripristinare il sistema operativo scaricando una versione dal cloud. Non è necessario avere una partizione dedicata al ripristino o disporre di un supporto di installazione ma è possibile recupeare e installare l’ultima versione di Windows direttamente da internet.

Microsoft evidenzia che questa opzione elimina tutte le app; se si sceglie l’opzione ““Rimuovi tutto”, verranno eliminati anche i dati utente. L’opzione “cloud download” reinstallerà la stessa build, versione ed edizione attualmente installata sul proprio dispositivo.

Oltre all’opzione per il download del sistema operativo via cloud, l’ultima build integra ottimizzazione per l’utilizzo del sistema con i tablet. A differenza della Modalità Tablet attuale, il desktop è ora a quello tradizionale, con la barra delle applicazioni visualizzata nella parte inferiore, ma con elementi pià distanziati in modo da rendere più semplice la selezione di quello appropriato con un tocco sul pannello (con le dita o con un pennino).

Le novità integrate in questa build, dovrebbero arrivare in versione definitiva e durante la primavera del prossimo anno.