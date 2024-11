Vision Pro, Apple offre propone esperienze musicali con gli artisti The Weeknd e RAYE

Pubblicità

Apple ha presentato “The Weeknd: Open Hearts”, una «immersiva e suggestiva» esperienza musicale per Apple Vision Pro che ha come protagonista The Weeknd, cantautore, produttore discografico e attore canadese.

I filmati di Open Heart sono stati catturati in formato Apple Immersive Video permettendo di immergere lo spettatore all’interno di scene ad alta risoluzione a 180°, con tanto di Audio Spaziale che mette lo spettatore al centro dell’azione.

Gli spettatori possono percorrere con l’artista un viaggio sonoro in un «surreale e struggente panorama urbano». Anche chi non è in possesso del visore, dal 15 novembre può provare l’esperienza in questione negli Apple Store che consentono di testare Vision Pro.

Tor Myhren, vice presidente responsabile Marketing Communications di Apple, sottolinea la possibilità di visioni creative del tutto nuove, “esperienze narrative con modalità che prima non erano possibili, con una visione coinvolgente e l’Audio Spaziale che permette di sentirsi esattamente al centro dell’azione”. “Un entusiasmante salto in avanti nella modalità con le quali musica e tecnologia si uniscono per offrire esperienze memorabili ai fan, e siamo orgogliosi di collaborare con The Weeknd per renderle possibili”.

Open Hearts è diretto da Anton Tammi, indicato come “fortemente ispirato” all’icona skyline del centro di Los Angeles. Tammi ha anche diretto il video musicale “Dancing In the Flames” per il film “Hurry Up Tomorrow’, video girato interamente da Erik Henriksson con iPhone 16 Pro Max ed editato su Mac.

“The Weeknd: Open Hearts” è indicata come solo l’ultima di una serie di esperienze disponibili gratuitamente a catalogo per Vision Pro. “Concert for One”, successiva esperienza che sarà disponibile dal 22 novembre, vedrà protagonista la cantante britannica RAYE. Oltre ad esperienze specifiche per Vision Pro, sarà disponibile un nuovo EP in formato Audio Spaziale in esclusiva per Apple Music.

In Italia Apple non offre ancora Vision Pro. Il visore può essere testato negli store Apple di Australia, Canada, Cina continentale, Hong Kong, Francia, Germania, Giappone, Singapore, Regno Unito e Stati Uniti. Dal 15 novembre il visore è disponibile anche in Corea del Sud e Emirati Arabi Uniti.