Visto ad IFA 2023, Celly con il nuovo logo e tanti caricatori GaN e accessori iPhone

Celly con il suo nuovo logo ha partecipato alla fiera di Berlino per annunciare tutte le novità appena lanciate sul mercato, tra cui spiccano caricatori per tutte le situazioni e un’intera collezione costruita con il 100% di plastica riciclata, nuovi case, nuovi supporti per auto e tutta una serie di accessori funzionanti con Magsafe e pronti per gli iPhone che saranno lanciati il 12 Settembre.

Sei caricatori

Per quanto riguarda i caricatori, sei sono le novità aggiunte in catalogo:

Tra i più interessanti c’è il caricatore per laptop (54,99 €) con potenza pari a 65 Watt, venduto insieme a 7 adattatori che lo rendono compatibile coi portatili Sony, HP, Dell e Lenovo. Un ottimo accessorio per chi usa e lavora su più computer portatili di marchi diversi.

Ci sono poi due nuovi caricatori, da 65 Watt (79,99 €) e 100 Watt (79,99 €), che presentano un elegante design in tessuto, corredato da uno schermo LED per leggere la percentuale di carica e la potenza di uscita in tempo reale. Usano una USB-C per ingresso e uscita, alla quale si affiancano altre due uscite, una seconda USB-C e una USB-A, usabili contemporaneamente.

Terza novità (e quarto prodotto di questo elenco) è la powerstation con tecnologia GaN (69,99 €), un caricatore da scrivania compatto con potenza pari a 100 Watt e tre porte, due USB-C e una USB-A.

Gli ultimi due caricatori sono ottimi per le ricariche in mobilità perché particolarmente compatti: uno con potenza pari a 30 Watt (24,99 €), l’altro da 45 Watt (34,99 €), mettono a disposizione due USB-C per ricaricare fino a due dispositivi insieme.

Tre cavi

Tre sono poi i cavi lanciati sul mercato da Celly, tutti compatibili con la tecnologia Power Delivery per riconoscere i dispositivi collegati e ricaricarli ad adeguata potenza. Il più semplice con spina USB-C da ambo i lati (16,99 €); uno con adattatore Lightning incorporato per i dispositivi Apple (29,99 €); l’ultimo, con un piccolo schermo LED per tenere traccia della potenza erogata (19,99 €).

Planet, Treedom, logo e packaging

Per finire, Celly sta ampliando la collezione Planet, fino ad oggi composta unicamente da custodie per smartphone, con caricabatterie (anche per auto), cavi e powerbank, tutti costruiti con la stessa filosofia che punta a massimizzare la sostenibilità attraverso l’adozione del 100% di plastica riciclata, con prezzi che oscillano tra i 14,99 € e il 24,99 €.

In questo ambito la società ha anche stretto una collaborazione con Treedom, sito che permette di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto, attraverso la creazione della foresta Celly, popolata di 2.000 alberi sparsi nel mondo.

Per festeggiare i 25 anni di attività c’è anche il nuovo logo e il nuovo packaging minimal che risparmia spazio con font e design allineati al tono del brand. Le licenze Keith Haring e Vision of Super sono in primo piano per la realizzazione di prodotti dalle linee più colorate e di tendenza, insieme a Sparco per prodotti gaming e Pantone per la produzione di accessori pensati per il mondo dello smart working.

Trovate tutti i prodotti di Celly in questa sezione del nostri sito: per seguire le novità annunciate a IFA 2023 fate riferimento a questa pagina.