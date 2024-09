TP-Link, aspirapolvere, telecamere e app a IFA 2024

Pubblicità

Una nuova serie di aspirapolvere e lavapavimenti, due telecamere e una importante novità all’app: è questo in breve quel che sta mostrando TP-Link alla fiera di Berlino per i suoi dieci anni consecutivi di presenza e in un momento in cui lo stesso evento celebra i suoi primi cento anni di vita.

I robot Tapo RV30 Max

La nuova serie Tapo RV30 Max si compone di due modelli di robot aspirapolvere e lavapavimenti: il RV30 Max (219,90 €), appunto, e la sua variante Plus (249,90 €) che si distingue per l’esclusiva funzione

Smart Auto Empty Dock che consiste sostanzialmente nell’auto-svuotamento del sacchetto (che è sigillato e va sostituito ogni circa due mesi).

Rispetto agli altri modelli Tapo è stata anzitutto aumentata significativamente la potenza di aspirazione, che in questi due nuovi robot raggiunge i 5.300 Pa. È stata poi migliorata la spazzola principale e ottimizzati i canali di aspirazione, due modifiche che portano il tasso di raccolta della polvere al 97%.

C’è ancora la tecnologia DeepVac combinata con un doppio sistema di navigazione (LiDAR + IMU) che permette al robot di muoversi negli spazi abitativi con la massima precisione evitando anche gli ostacoli più piccoli. C’è anche un sensore che impedisce loro di infilarsi sotto mobili troppo bassi e rimanere bloccati.

La modalità Quiet Clean riduce significativamente il rumore di aspirazione e lavaggio: infine, entrambi sono compatibili con lo standard Matter.

Le novità Tapo per la sorveglianza domestica

Due anche le nuove telecamere di videosorveglianza che l’azienda sta mostrando in fiera. Una è la Tapo C460 (149,90 €) che offre una risoluzione di ben 4K/8MP (3.840 x 2.160 pixel) tramite cui riesce a riconoscere chiaramente testi, targhe e altri dettagli anche distanti. Usa un diaframma di f/1.6 combinato alla tecnologia Starlight Night Vision, a un’ottica a infrarossi aggiuntiva e a un faretto, per offrire ottima visibilità anche al buio.

C’è la batteria da 10.000 mAh e il pannellino solare incluso, così da non doversi preoccupare mai di ricaricarla. Questo modello facilita anche l’installazione grazie alla base magnetica e il riconoscimento di persone, animali, pacchi e veicoli grazie agli algoritmi di AI, così da ricevere notifiche mirate e personalizzate.

Le registrazioni sono invece chiaramente crittografate e possono essere archiviate su scheda SD esterna, con tanto di protezione antifurto. E, soprattutto, per funzionare non serve un hub aggiuntivo.

L’altra videocamera appena annunciata è la Tapo C501GW (89,90 €) e si contraddistingue per la connettività 4G/LTE che permette di usarla anche là dove non arriva il cavo Ethernet o il segnale della rete WiFi.

Potete così monitorare a distanza l’orto o i giardini più ampi, beneficiando di funzioni indispensabili su questi prodotti come tracciamento dei movimenti, visione notturna a colori, protezione a 360°, registrazione Full HD a 30 fps e gestione in remoto tramite app.

L’app Tapo ora in 3D

Centro nevralgico per la gestione di tutti i prodotti per la casa Smart, l’ultimo aggiornamento dell’app Tapo prevede una modalità di visualizzazione della rete domotica in 3D per i tablet.

Per tutte le notizie dedicate alla fiera dell’elettronica di Berlino IFA 2024 vi basta sfogliare gli articoli pubblicati all’interno di questa sezione del nostro sito web.