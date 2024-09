Govee illumina IFA 2024 con le nuove luci smart

Pubblicità

Govee ha presentato le sue ultime innovazioni nel settore dell’illuminazione smart durante IFA 2024 in corso a Berlino. Tra le novità spiccano due nuove strisce LED di punta, Govee Strip Light 2 Pro e Govee COB Strip Light Pro, insieme ad altre soluzioni di illuminazione avanzate, sempre connesse e intelligenti.

Il primo dei modelli in mostra, Govee Strip Light 2 Pro, è dotato del sistema LuminBlend Color Control in grado di offrire prestazioni cromatiche di qualità, con un’analisi del segnale a 16 bit e un controllo del colore a cinque vie per un rendering ancor più accurato rispetto al passato.

Questa striscia LED è altamente personalizzabile e supporta integrazioni con Amazon Alexa, Google Assistant, oltre a supportare lo standard Matter, per un’esperienza di smart home completamente connessa, versatile e praticamente universale.

L’altra striscia LED svelata in fiera, Govee COB Strip Light Pro, si distingue per la sua capacità di illuminazione uniforme grazie alla tecnologia COB, perfetta per installazioni su superfici e dotata di segmentazione personalizzabile.

Non solo strisce LED

Altre alle strisce LED, Govee ha svelato altri prodotti, naturalmente sempre per arricchire l’esperienza quotidiana di illuminazione in casa, come Govee Curtain Light 2, ossia delle vere e proprie “tende” luminose, con pattern personalizzabili, oltre a una serie di luci natalizie tra cui Govee Christmas String Lights.

Degna di nota è anche la presentazione di Govee Star Light Projector (Aurora), che offre un’esperienza di illuminazione immersiva ispirata all’aurora boreale.

Infine la presentazione di AI Sync Box Kit 2, che saranno disponibili all’acquisto sul sito ufficiale di Govee e su Amazon a partire 14 ottobre 2024 e sul quale il produttore fornirà maggiori informazioni successivamente.

Si tratta, comunque, di un set top box che permetterà di attivare l’illuminazione in stile Philips Ambilight, sincronizzando le luci LED poste sul retro della TV con i colori presenti riprodotti a schermo. I nuovi prodotti saranno disponibili in Europa e negli Stati Uniti a partire da settembre 2024, con i seguenti prezzi:

Govee Strip Light 2 Pro (dal 10 settembre)

99.99 € ( 5m ) / 149.99 € ( 10m )

Govee COB Strip Light Pro (dal 10 settembre)

99.99€ ( 3m ) / 149.99 € ( 5m )

Govee Star Light Projector (Aurora) (dal 14 settembre,)

99.99 €

Govee Curtain Lights 2 (dal 20 settembre 2024)

149.99€ (1-pack) / 259.99 € (2 pack) / 399.99 € (3 pack)

Govee Christmas String Lights 2 (dal 25 settembre)

99.99 € ( 20m ) / EUR 129.99 € ( 30m ) / EUR 199.99 € ( 50m )

Govee Icicle Lights (dal 29 settembre)

EU: EUR 139.99 € ( 10m ) / EUR 249.99 € ( 20m )

Govee AI Sync Box Kit 2 (dal 14 ottobre)

239.99 € (per TV 55-65 pollici) / 279.99 €(per monitor 27-34 pollici)

Per acquistare i prodotti Govee su Amazon il link da seguire è direttamente questo, mentre da questa pagina potrete restare aggiornati su tutte le presentazioni in corso a IFA 2024.