Tesla Semi, il camion elettrico punta all’ Europa

La storia di Tesla è costellata da importanti innovazioni e anche da grandi ritardi: presentato nel 2017 il primo camion elettrico Tesla Semi è arrivato solamente cinque anni dopo nel 2022 e adesso arrivano i primi passi per introdurlo anche in Europa.

Anche se negli USA viene costruito e si può ordinare dal 2022, in realtà gi avvistamenti su strada fanno ancora notizia perché, almeno per il momento, il futuristico camion di Elon Musk rimane in fase di prova presso pochissimi grandi clienti selezionati, oltre che per i movimenti di batterie e auto tra le mega e giga factory di Tesla in USA.

A marzo Elon Musk aveva anticipato che Tesla Semi è un candidato ideale per essere prodotto nello stabilimento Gigafactory di Berlino, ma allora l’imprenditore non aveva offerto ulteriori indicazioni né sui piani né sulle tempistiche al riguardo. Ora due recenti sviluppi rendono più concreto il piano: un annuncio di ricerca personale e le dichiarazioni di Graham Carroll, responsabile sviluppo business Tesla Semi in USA.

Qui di seguito riportiamo l’annuncio pubblicato da Tesla tradotto in Italiano, per la posizione con sede a Berlino oppure Amsterdam:

“Tesla è alla ricerca di un Business Development Manager in Europa per costruire/mantenere relazioni con i clienti e pianificare le future implementazioni di Tesla Semi Truck. Questa persona incontrerà regolarmente i potenziali clienti europei di Semi per comprendere i loro casi d’uso, esigenze e cicli di lavoro”.

Oltre alla pubblicazione per la ricerca di personale, la conferma ufficiale che Tesla Semi ora punta anche all’Europa arriva dal responsabile USA:

“Stiamo adottando misure per portare Tesla Semi in Europa e sto cercando qualcuno con esperienza nel settore dell’elettrificazione che ci aiuti a sviluppare questo nuovo entusiasmante mercato. Si tratta di un prodotto rivoluzionario che fa avanzare in modo significativo la missione di Tesla e il team che lo supporta è di livello mondiale”.

Come per le vetture, Tesla ed Elon Musk ritengono che anche Semi sia in grado di rivoluzionare i trasporti, ma in questo caso il ritardo ha senz’altro giovato i concorrenti, tra cui in Europa spicca Volvo Trucks, in prima linea per offerta e vendite di mezzi pesanti elettrici.

