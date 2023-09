Volvo Trucks ha avviato la produzione di veicoli elettrici in Belgio

Volvo Trucks aumenta i volumi dei veicoli elettrici ed ha avviato la produzione in serie di camion elettrici a batteria pesante presso lo stabilimento di Gand, in Belgio.

Ciò significa che i veicoli elettrici Volvo sono ora costruiti in quattro stabilimenti – tre in Europa e uno negli Stati Uniti.

Tre diversi modelli elettrici saranno costruiti a Gand – Volvo FH, Volvo FM e Volvo FMX Electric. Questi veicoli possono operare con un peso totale di 44 tonnellate e possono essere adattati a una vasta gamma di esigenze di trasporto.

Lo stabilimento di Gand è il più grande sito di produzione di Volvo Trucks con una capacità annua di circa 45.000 camion. I veicoli elettrici sono assemblati sulla stessa piattaforma e linea dei veicoli diesel e a gas. I pacchi batterie provengono dall’impianto di assemblaggio delle batterie recentemente aperto a Gand, situato proprio accanto alla linea di produzione.

Gand è la quarta fabbrica Volvo Trucks a produrre veicoli elettrici a batteria. La prima uscita è stata a Blainville in Francia, dove l’azienda ha iniziato a costruire camion elettrici per la gestione dei rifiuti e la distribuzione urbana nel 2019. Un anno dopo, il sito di New River Valley, negli Stati Uniti, iniziò la produzione in serie della VNR Electric, progettata per il trasporto regionale. Poi l’anno scorso è stato raggiunto un altro importante traguardo: Volvo Trucks ha inserito la sua gamma più pesante nella produzione in serie dello stabilimento di Tuve in Svezia.

Finora Volvo Trucks ha preso ordini, comprese lettere di intenti per l’acquisto, di circa 6.000 camion elettrici in 42 paesi sparsi su sei continenti.

“Solo pochi anni fa, molti pensavano che fosse impossibile elettrificare il trasporto di veicoli pesanti. Ma abbiamo deciso presto che l’elettrificazione è la nostra strada principale verso le zero emissioni. Ora possiamo offrire una gamma leader nel settore di camion elettrici appositamente costruiti, in tutto il mondo”, afferma Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. “Tuttavia, affinché il grande cambiamento elettrico avvenga, i governi devono agire ora e offrire programmi di incentivazione per coloro che investono nella nuova tecnologia, aumentando la capacità nella rete elettrica e anche introducendo tasse sulla CO2, per rendere il trasporto sostenibile più competitivo”.

