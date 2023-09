iPhone 15 e iPhone 15 Plus, ecco le cinque novità che ve li faranno comprare

Cresce l’attesa per il lancio di iPhone 15 Pro, il telefono più innovativo degli ultimi anni (rispetto al predecessore) degli ultimi anni. L’ombra di iPhone 15 Pro ha messo in ombra iPhone 15 e iPhone 15 Plus che invece meriterebbero di essere sottolineati nelle loro specifiche. iPhone 15 infatti ha una serie di innovazioni rispetto ai precedenti che lo renderanno particolarmente appetibile.

Possiamo dire che se le specifiche attese saranno rispettate, iPhone 15 cambierà l’esperienza d’uso rispetto ad iPhone 14 molto più di quanto iPhone 14 (di fatto identico ad iPhone 13) abbia fatto con iPhone 12.

iPhone 14 avrà un processore più avanzato, una nuova porta e perderà la SIM, solo per dire alcune delle novità più importanti. Per non parlare della Dynamic Island.

Ma procediamo per ordine, elencando qui le cinque novità di maggior portata che possiamo attenderci.

1 – La porta USB-C

Una delle più grandi novità che apporterà iPhone 15 Pro sarà la cancellazione della storica porta Lightning sostituita da standard USB-C. La stessa cosa accadrà con iPhone 15. La scelta non è libera: ad Apple viene imposta dalla decisione dell’Unine Europea di rendere non più commerciabili nel Vecchio Continente dispositivi che usano porte alternative.

Grazie alla porta USB-C derivano vantaggi indiscutibili per chi userà un iPhone 15. In primo luogo la porta USB-C determinerà un aumento della velocità di ricarica (si parla di 35W) e un potenziale incremento della velocità di trasferimento dei dati e sincronizzazione con cavo. Una porta USB-C potrebbe potenzialmente arrivare a 20 Gpbs contro gli attuali 480 Mbps.

Scriviamo potenzialmente perché al momento c’è la concreta ipotesi che iPhone 15 continuerà ad avere un velocità di trasferimento dati limitata a 480 Mbps. Avere un dispositivo con porta USB-C limitata non è una novità: l’USB-C di iPad di decima generazione con porta USB-C sono fermi a 480 Gpbs

I nuovi iPhone potrebbero essere venduti anche con cavi colorati, abbinati alla tinta del guscio.

2 – Il processore A16

Con iPhone 14 Apple ha intrapreso una strada piuttosto chiara: impiegare i processori di ultima generazione solo sugli iPhone Pro. Lo scorso anno, infatti, iPhone 14 aveva lo stesso processore di iPhone 13 anche se in una versione modificata che aggiunge un nuovo core grafico.

Questo vorrebbe anche dire che solo iPhone 15 Pro beneficerebbe del processore A17 Bionic. iPhone 15 però potrebbe ereditare il processore A16 che abbiamo visto lo scorso anno su iPhone 14 Pro.

In realtà va detto che A16 pur diverso non è molto più potente dell’A15 di iPhone 14. Nei nostri test abbiamo misurato un aumento della velocità del 13% nel test multicore e di meno del 10% nel singolo core. Che questo faccia qualche differenza nella quotidianità non è però vero. Come sempre nell’esperienza d’uso di un iPhone contano molto di più tantissime altre cose.

La speranza è di vedere con il passaggio al nuovo processore un miglioramento sulla RAM. Per ora però le previsioni puntano ad un iPhone 15 standard con 6 GB di RAM, contro gli 8 GB presenti sui modelli Pro.

3 – La Dynamic Island

Lo scorso anno la principale novità di iPhone 14 Pro fu l’introduzione di Dynamic Island. A distanza di un anno questa tecnologia è ormai nota e non richiede un approfondimento. In sintesi si tratta del combinato della riduzione delle dimensioni della tacca dove si trova la componente per il Face ID sommata ad un sistema che dinamicamente (appunto) integra questo elemento con il software che utilizza questo spazio per notifiche e microcontrolli delle applicazioni che la sfruttano.

Con iOS 17 Apple amplierà le funzioni della Dynamic Island che promette di essere un importante elemento dell’interfaccia degli iPhone, elemento che diventerà portante anche in iPhone 15.

Apple non dovrebbe invece introdurre in iPhone 15 il tasto multifunzione che promette di essere il “Dynamic Island” del 2023 per la famiglia degli iPhone 15 Pro.

4 – La eSim al posto della Sim

Con iPhone 14 Apple ha introdotto solo negli Stati Uniti, il primo telefono senza SIM ma solo con eSim e gli iPhone 15 Pro e gli iPhone 15 dovrebbero essere i primi ad avere questa caratteristica anche fuori dagli USA.

L’indiscrezione da cui nasce la prospettiva iguarda la Francia ma gli iPhone 14 europei sono tutti uguali, quindi se il telefono francese non avrà la Sim, anche Regno Unito, Irlanda, Germania, Spagna, Portogallo, Austria, Polonia, Paesi Bassi, Belgio, iDanimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Svizzera e, per l’appunto, anche in Italia e un’altra dozzina di paesi.

Nel nostro paese il mercato è ormai pronto: le eSim sono offerte praticamente dai principali operatori mobili tra cui TIM, Vodafone, WindTre, Iliad oltre a Very Mobile, Spusu e CoopVoce. L’ultimo a presentare una eSim è stato Fastweb.

5 – La fotocamera

Negli ultimi anni Apple ha sempre migliorato la fotocamera degli ultimi smartphone, anche se ultimamente sembra essersi concentrata maggiormente sui sensori dei modelli Pro. Di fatto dal lancio di iPhone 12 la fotocamera dell’iPhone “standard” scatta le stesse foto. Per questo motivo, comunque, i rumor storicamente si sono spesso incentrati alla camera dei modelli Pro.

Ma quest’anno qualche cosa potrebbe cambiare. Mentre sul nuovo iPhone 15 Pro potrebbe esserci, in sostanza, lo stesso sensore di iPhone 14 Pro, iPhone 15 potrebbe potrebbe ottenere il nuovo Sony IMX903

Questa componente, superiore all’HP2 di Samsung, è capace di elevate prestazioni in fatto di capacità di catturare la luce e di segnale di saturazione in ogni pixel e ha una formidabile attitudine a regolare perfettamente la luce, in grado di supportare nativamente scatti a 14-bit RAW.

Interessante anche la voce secondo cui gli iPhone 15 potrebbe avere lenti “ibride”. Questa tecnologia, usata per ora solo da alcuni modelli di smartphone Xiaomi venduti in Cina prevede l’uso di una lente in vetro e di sei in plastica. Oggi gli iPhone (ma anche altri telefoni di fascia alta come i Samsung) hanno un sistema composto da sette lenti di plastica.

Questo assetto riservato esclusivamente ad iPhone 15 porterà l’apertura a ƒ/1.7, superiore anche se di poco a quella degli attuali iPhone 14 Pro (ƒ/1.79).

È anche possibile che Apple consenta di scattare foto a 48 megapixel in Jpeg. Questa possibilità è già aperta agli scatti in RAW per iPhone 14 Pro mentre quelli in JPEG sono limitati a 12 megapixel. Se fosse aggiornato il processore ad Apple basterebbe un aggiornamento software.