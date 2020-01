Wacom One è la tavoletta per disegnare su schermo a prezzo accessibile

Molto più di una tavoletta grafica, la nuova Wacom One presentata al CES 2020 è un display interattivo dal prezzo abbordabile per scrivere, disegnare, colorare e creare direttamente in digitale su schermo. È pensata per grafici, creativi e anche per artisti alle prime armi che vogliono lavorare nei media digitali.

Poiché si collega a Mac, Windows e alcuni dispositivi Android compatibili, Wacom One consente agli utenti di aggiornare il loro computer e telefono passando a una configurazione con penna digitale e aprendosi così a tutte le nuove funzionalità della penna in Microsoft Office e in altre applicazioni software, soprattutto quelle rivolte alla creatività.

Grazie alla collaborazione di lunga data tra Wacom e i principali costruttori di dispositivi fissi e mobile, Wacom One risulta compatibile anche con diverse penne digitali di terze parti, in questo modo gli utenti possono scegliere il proprio marchio e stile di penna preferito, tra cui per esempio le penne digitali Lamy, Samsung, Staedtler e altri ancora.

«Che si tratti di disegnare, elaborare immagini o sviluppare e comunicare idee, Wacom One offre tutto ciò che serve per instradare creativi e autori alle prime armi sulla via che li porterà a scoprire la gioia di creare direttamente sullo schermo» dichiara Faik Karaoglu, Executive Vice President Creative Business Unit di Wacom. «Le funzionalità del prodotto, le opzioni software in bundle e il prezzo interessante permetteranno a una nuova ondata di artisti digitali, autori, creatori di contenuti per i social media, fotografi, studenti, educatori e professionisti di esprimere loro stessi in modo artistico e rendere il mondo un posto più creativo».

La sensibilità alla pressione della penna di Wacom One assicura tratti precisi con le funzioni di penna e pennello, inoltre la tecnologia a risonanza elettromagnetica fa sì che la penna non necessiti mai di batteria o di ricarica. Il display full HD da 1.920 x 1.080 offre il 72 percento del colore NTSC ed è dotato di pellicola opaca. Con il suo design elegante e compatto, il nuovo modello può essere inserito facilmente in qualsiasi spazio di lavoro e i piedini ripiegabili permettono di trovare la posizione di lavoro ideale.

Con l’acquisto di Wacom One gli utenti hanno diritto a un pacchetto di software creativi, compreso un abbonamento gratuito per sei mesi a Clip Studio Paint Pro di Celsys, un’applicazione di disegno potente e semplice da usare per la creazione di fumetti e manga, e a Wacom Bamboo Paper, l’applicazione ideale per prendere appunti e realizzare bozzetti. Inoltre, gli utenti apprezzeranno tutte le funzioni offerte dalla penna nei sistemi operativi Mac e Windows 10.



Wacom One è già disponibile nel negozio online del costruttore: tenendo presente che numerosi prodotti e dispositivi Wacom sono disponibili su Amazon è probabile che anche questo nuovo modello sarà incluso in futuro nel catalogo dell’-ecommorce.

