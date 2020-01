Intel al CES mostra la sua prima GPU dedicata, nome in codice GD1

Nel keynote del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, Intel ha mostrato un’anteprima della piattaforma GPU Xe, frutto di due anni di lavoro. Lisa Pearce, Vice President of Architecture for Graphics and Software di Intel, ha riferito alcuni dati sui progressi della nuova architettura grafica Intel Xe, affermando che offrirà notevoli guadagni prestazionali ai processori Tiger Lake, e presentato anche la prima GPU di Intel dedicata, basata su Xe, nome in codice DG1. Il produttore non ha indicato dettagli sulla GPU ma per mostrare le potenzialità è stato usato Destiny 2, videogioco sviluppato da Bungie.

Come accennato, Intel prevede di integrare la piattaforma nei processori Tiger Lake che dovrebbero arrivare prima della fine dell’anno. Lisa Pearce ha mostrato un notebook con Tiger Lake sul quale era eseguito lo sparatutto in terza persona Warframe. La manager di Intel non ha riferito dettagli su come la scheda grafica integrata permetterà di gestire moderni titoli 3D ma spiegato genericamente che permetterà di sfruttare titoli “HD” senza problemi.

I processori Tiger Lake promettono incrementi prestazionali a doppia cifra, enormi miglioramenti delle prestazioni dell’AI, un grande balzo in avanti delle prestazioni grafiche e il quadruplo della capacità di trasmissione rispetto a USB 3 grazie alla nuova connettività integrata Thunderbolt 4. I primi sistemi Tiger Lake, basati sul processo produttivo Intel a 10 nm+, sono attesi nel corso di quest’anno.

Il produttore ha riferito ancora di sforzi più intensi di co-progettazione con i partner OEM, per aiutare questi ultimi ad offrire dispositivi basati su processori Intel Core che danno vita a nuova categorie di prodotti, tra cui nuovi design a doppio schermo e pieghevoli, come il modello Lenovo ThinkPad X1 Fold, che sfrutta il processore Intel Core con Intel Hybrid Technology (nome in codice “Lakefield”) – la cui disponibilità è prevista per metà anno – e il modello Dell Concept Duet.

Gregory Bryant, Executive Vice President di Intel, ha anche presentato in anteprima il più recente dispositivo prototipo di Intel, un laptop con schermo OLED pieghevole con nome in codice “Horseshoe Bend”. Basato sui processori Tiger Lake per portatili, questo design ha dimensioni simili a quelle di un notebook da 12 pollici, con un touchscreen.

