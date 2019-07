Wacom Cintiq 22 è un nuovo display interattivo per illustrazione e disegno

Wacom Cintiq 22 è un nuovo display interattivo entry level per gli appassionati di arte e design, per i giovani professionisti e gli artisti amatoriali che cercano di portare il loro lavoro artistico digitale a un livello innovativo.

La nota tecnologia della penna di ottima qualità dell’azienda viene incorporata in uno schermo più ampio di 22” che permette di avere livelli ottimali di comfort, controllo e produttività.

Uno strumento ideale per gli schizzi digitali, per l’illustrazione e per il disegno tecnico: la nuova Cintiq è studiata specificatamente per una particolare categoria di artisti e progettisti che desidera l’esperienza comprovata e affidabile di Wacom ma non ha bisogno delle funzioni avanzate presenti nella linea di prodotti Wacom Cintiq Pro: ad esempio la risoluzione 4K, la resa cromatica e l’optical bonding.

Il display interattivo è dotato della stessa tecnologia presente nella penna Wacom Pro Pen 2. Fornisce 8.192 livelli di sensibilità alla pressione e riconoscimento dell’inclinazione per una precisione e un’accuratezza definita “senza pari”. La risonanza elettromagnetica non richiede una batteria o una ricarica della penna. Il display Full HD da 1.920 x 1.080 offre una gamma di colori NTSC del 72%, un vetro temprato con trattamento opaco e secondo il produttore “una sensazione naturale simile alla carta”. Il dispositivo è dotato di un supporto regolabile di facile utilizzo che consente angolazioni di lavoro multiple.

La Cintiq 22 è indicata dal produttore come “una scelta ideale” per i professionisti della creatività emergenti, oltre che per gli appassionati di arte e design. Gli utenti apprezzeranno la possibilità di utilizzare le penne supplementari di Wacom (Pro Pen slim e Pro Pen 3D) che offrono sensazione diversa e utili per rispondere a un determinato flusso di lavoro. Compatibile sia con PC che Mac, la linea Cintiq funziona con centinaia di app sensibili alla pressione di aziende quali Adobe, Autodesk, Pixologic, Celsys, Corel e The Foundry.

Wacom Cintiq 22 è già disponibile al prezzo al pubblico di 999,90 euro. I prodotti Wacom sono distribuiti in Italia da Attiva.