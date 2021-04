Washington vuole eliminare le auto a benzina prima di tutti

I legislatori dello stato di Washington hanno approvato un disegno di legge che mira a eliminare gradualmente la vendita di veicoli con motori a benzina a partire dal 2030. Un’iniziativa titolata “Clean Cars 2030” approvata giovedì, a cui mancherebbe solo la firma del governatore Jay Inslee, con la quale il paese chiede ai servizi pubblici di prepararsi a un futuro fatto di veicoli elettrici.

Sono passati cinque anni da quando sono entrati in vigore i divieti previsti per i veicoli a carburante in California e nel Massachussetts. Il disegno di legge di cui sopra, approvato da 25 voti al Senato e 54 alla Camera, vieta la vendita, l’acquisto e la registrazione di veicoli non elettrici immessi sul mercato per la prima volta o immatricolati a partire dal 2030 e comprende anche i veicoli acquistati in un altro Stato e poi importati a Washington. Include anche una tassa che si baserà sui chilometri percorsi dai veicoli che aiuterà a pagare le nuove infrastrutture previste all’iniziativa.

Lo scorso settembre il governatore della California Gavin Newsom ha firmato un ordine in cui vietava la vendita di nuovi veicoli con motore a combustione a partire da 2035 e fa parte di un pacchetto di modifiche correlate tra loro che mirano a ridurre le emissioni di gas serra, anche se non vieta ai californinani di possedere veicoli alimentati a gas o benzina.

Una manovra simile è prevista per il Massachussetts, dove il governatore Charlie Baker lo scorso dicembre ha presentato un piano con cui intende vietare il possesso di veicoli non elettrici entro il 2035 e cominciare così la decarbonizzazione del paese entro il 2050. Se il disegno di legge dello stato di Washington sulle auto a benzina sarà approvato, allora vorrà dire che sarà in anticipo di cinque anni rispetto a tutti gli altri stati, Italia ed Europa compresi, dove dal 2 marzo è scattato l’obbligo di apporre sui nuovi veicoli elettrici ricaricabili da rete e presso tutte le stazioni di ricarica le etichette conformi allo standard definito nella norma EN 17186:2019.

Invece il Green Deal, l’iniziativa politica della Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen, auspica una riduzione delle emissioni, nel settore della mobilità e dei trasporti, del 90% entro il 2050, quindi non completamente e più di vent’anni dopo l’obiettivo prefissato da Washington.

