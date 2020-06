Tutto su watchOS 7, caratteristiche, funzioni e data di rilascio

Apple ci ha lasciati lo scorso anno con watchOS 6, un major upgrade al sistema operativo da polso che, però, non ha potuto fare molto considerando che che l’hardware a sua disposizione, non era poi troppo diverso da quello precedente. Ed infatti, Apple Watch 5 è stato da molti considerato come un aggiornamento minore rispetto alla precedente generazione di orologi smart della Mela. Ed allora, grandi speranze sono riposte su watchOS 7, che Apple affiancherà quasi certamente al prossimo Apple Watch 6, la cui presentazione è attesa entro l’anno, verosimilmente al fianco di iPhone 12. Riassumiamo, allora, in questo articolo, tutte le novità attese per watchOS 7, ripercorrendo caratteristiche e data d’uscita.

Data di presentazione

Anzitutto, sapremo di più su watchOS OS 7 il prossimo 22 giugno, quando Apple darà il via alla WWDC 2020, quest’anno in edizione digitale. Si tratta della conferenza sviluppatori, che solitamente richiama in loco centinaia e centinaia di fan, che hanno l’occasione di stare a contatto con gli sviluppatori Apple. Questa volta l’evento si terrà in forma digitale, ma non per questo mancheranno gli annunci relativi agli aggiornamenti software dei sistemi operativi di Apple. Tra questi, certamente, anche watchOS 7, che certamente avrà un ruolo d’eccezione in una delle diverse presentazioni.

Compatibilità watchOS 7

Tra le certezze del prossimo OS per smartwatch, è che questo sarà certamente rilasciato in forma gratuita, ma non è ancora ufficiale la line up di smartwatch che saranno compatibili con il prossimo aggiornamento. Si possono, però, avanzare delle ipotesi. Mentre watchOS 6 non era compatibile con Apple Watch Series 1 e Apple Watch 2, la società ha prontamente venduto l’Apple Watch 3 come modello economico della serie. Ci si aspetta, allora, che il prossimo watchOS 7 sia compatibile con Apple Watch 3, e versioni successive. Naturalmente, sarà pre installato su Apple Watch 6, che potrebbe sicuramente beneficiare di caratteristiche e funzionalità esclusive, non presenti sui modelli passati.

Funzioni watchOS 7

Monitoraggio del sonno

Tra le principali novità che il sistema operativo dovrebbe accogliere quella del monitoraggio del sonno. Gli utenti la richiedono a gran voce da molti anni, anche se Apple non è mai riuscita ad accontentare queste richieste. Verosimilmente, ciò è stato dovuto alla scarsa autonomia della batteria, che impone una ricarica della batteria praticamente ogni sera. Considerando che è proprio in queste ore che dovrebbe intervenire la funzione di monitoraggio del sonno, è facile comprendere il perché l’orologio della Mela non abbia mai proposto una simile caratteristica, invece presente su molti altri concorrenti, e anche su smartband low cost.

Eppure, questo sembra essere l’anno buono. Già, perché in varie parti del codice trapelato da iOS 14, è emersa la possibilità che il monitoraggio del sonno sia una delle feature che Apple ha intenzione di inserire nell’app Salute. Ovviamente, nel fare questo la società dovrà risolvere il problema della batteria; o incrementerà l’autonomia dello smartwatch, oppure studierà un sistema di monitoraggio che richieda un dispendio di energia praticamente nullo.

Quadranti

Molte le voci passate sulla possibilità che Apple inserisca nuovi quadranti sul prossimo sistema operativo da polso. Rapporti passati hanno scommesso sulla presenza di un miglioramento del quadrante Infograph, che si è dimostrato popolare sui dispositivi precedenti. È probabile che la nuova versione prenda il nome di Infograph Pro e tra gli altri elementi potrebbe anche godere di un tachimetro.

A proposito dei quadranti, voci passate hanno suggerito che watchOS 7 consentirà di condividere facilmente il quadrante con gli amici. Un qualcosa di simile ad AirDrop, ma che passerà da uno smartwatch all’altro il design delle watch faces.

Ancora, il sistema operativo per smartwatch di Apple atteso sui nuovi modelli Apple Watch Serie 6, ma anche su quelli precedenti che lo supporteranno, watchOS 7 sembra metterà a disposizione i nuovi quadranti International: come il nome suggerisce mostrano i colori e le bandiere di diverse nazioni. Gli indizi scoperti puntano a nuovi quadranti digitali, ma questo dettaglio deve essere confermato, inoltre non è dato sapere che tipo di complicazioni e informazioni potranno mostrare

SpO2

Ancora, altra caratteristica di watchOS 7, potrebbe essere la possibilità di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue. Sembra che tale caratteristica non sarà esclusiva di Apple Watch 6, ma potrebbe arrivare anche alle passate edizioni dell’orologio.

Salute mentale

Altra grande possibile innovazione, è che watch OS 7, oltre a prendersi cura della salute fisica, si prenderà cura watchos 7 macitynet, potendo prevenire gli attacchi di panico. Al momento non è dato sapere se questa funzione possa essere legata, in qualche modo, al nuovo hardware, o se potrebbe trattarsi di un diverso utilizzo del sensore ottico già in grado di leggere il numero di battiti del cuore.

Modalità bambino

Apple sta lavorando ad una Modalità Bambino per Apple Watch che dovremmo vedere con il futuro watchOS 7. L’indizio è arrivato sempre dal firmware iOS 14 trapelato in rete. La configurazione di Apple Watch attualmente richiede l’accesso tramite l’ID Apple, condividendo alcune impostazioni con l’iPhone. La nuova modalità studiata da Cupertino consente ad un genitore di gestire l’Apple Watch del figlio dall’iPhone, e il figlio non deve necessariamente disporre di un iPhone per usare l’Apple Watch.

Aspettative e speranze

Autonomia

Più che una speranza di watchOS 7, è una speranza per Apple Watch 6: una maggiore durata della batteria. Questo consentirebbe al sistema operativo, appunto, di dare il benvenuto al monitoraggio del sonno, altrimenti difficile da vedere sull’orologio della Mela.

Touch ID

Anche in questo caso, la possibilità che watchOS 7 supporti l’autenticazione biometrica è subordinata alla presenza dell’hardware necessario su Apple Watch 6. Apple potrebbe essere al lavoro per introdurre tale novità sull’orologio della Mela, ma difficilmente una tale rivoluzione sarà implementata sul prossimo modello di smartwatch in uscita entro l’anno.

Maggiore precisione nelle app di fitness

Apple Watch è stato presentato, sin dall’inizio, come un vero e proprio compagno di allenamenti, un valido alleato per il fitness. Quasi certamente Apple sta lavorando per migliorare ancor di più questo aspetto, ed è facile prevedere una maggiore precisione nel tracciamento dati per watchOS 7.

Data di uscita

La presentazione sembra essere ormai prossima, con qualche informazione ufficiale che arriverà alla WWDC 2020, mentre per la data di release si dovrà attendere, quasi certamente, il settembre prossimo. Per quel mese si prevede la release di iPhone 12 e, verosimilmente, Apple Watch 6 sarà al suo fianco, naturalmente con watchOS 7 a bordo.

A proposito di Apple Watch 6, trovate in questo articolo tutte le novità attese per il futuro modello.