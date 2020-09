Lotta tra leaker, Apple Watch 6 arriva a ottobre

All’improvviso calano bruscamente le probabilità di un evento Apple a settembre: secondo un noto e attendibile leaker Apple Watch 6 (qui tutto quello che sappiamo) non arriverà entro settembre, ma sarà svelato a ottobre.

In realtà anche Cupertino, nelle dichiarazioni di Luca Maestri, ha lasciato intendere che quest’anno particolare segnato da Coronavirus vedrà il lancio degli iPhone alcune settimane in ritardo rispetto alla tradizionale cadenza vista finora. Negli ultimi anni Apple Watch è stato presentato insieme agli iPhone, così l’indicazione è da intendersi anche per l’indossabile.

Ma i punti in disaccordo tra i leaker non riguardano solo le tempistiche ma anche la modalità di lancio. Infatti secondo Jon Prosser Apple introdurrà Apple Watch 6 e iPad tramite comunicati stampa a settembre, mentre l’evento iPhone slitterà in ottobre. Viceversa il leaker che si firma L0vetodream indica semplicemente che il nuovo smartwatch non arriva a settembre. Una dichiarazione che lascia ipotizzare ancora una volta la presentazione di Apple Watch 6 a ottobre insieme ai nuovi iPhone 12 5G.

Tutto questo sempre però facendo i conti con Coronavirus che in USA continua a diffondersi e mietere numerose vittime ogni giorno, situazione che con ogni probabilità costringerà Cupertino a effettuare il keynote di presentazione iPhone in versione registrata o perlomeno non in presenza di un pubblico numeroso.

there is no Watch this month — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 2, 2020

Tutto quello che sappiamo di Apple Watch 6 è riassunto in questo approfondimento di macitynet, invece per tutte le notizie e gli articoli dedicati allo smartwatch di Cupertino si parte da questa pagina.