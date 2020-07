Apple Watch 6 misurerà il livello di ossigeno nel sangue

Già nel mese di marzo di quest’anno erano stati scovati indizi in una versione preliminare di iOS 14 che lascivano presagire l’arrivo di questa funzione: ora una nuova anticipazione rileva che Apple Watch 6 atteso questo autunno, integrerà dei sensori per misurare il livello di ossigeno nel sangue.

Apple starebbe collaborando con ASE Technology, un fornitore di sensori di Taiwan, per includere in Apple Watch 6 la funzione di misurazione del livello di ossigeno nel sangue. Sarebbe la prima volta per uno smartwatch di Cupertino, una funzione che andrebbe così ad aggiungersi al rilevamento del battito cardiaco, all’elettrocardiogramma e al rilevamento della fibrillazione atriale, andando così ad arricchire ed espandere le funzioni legate alla salute e al benessere dell’utente.

Da diversi mesi a questa parte le funzioni per la salute, e la capacità dello smartwatch di avvisare per tempo l’utente consigliando di rivolgersi a un medico, sono tra gli argomenti più gettonati dal marketing del colosso di Cupertino per il suo indossabile.

Fin dai primi indizi scovati nel codice si è ipotizzato il possibile arrivo di questa nuova funzione non solo nel prossimo modello atteso questo autunno, ma anche in quelli precedenti tramite aggiornamento software, leggi watchOS 7 ora in beta. Questo perché anche i sensori impiegati da tempo per rilevare il battito cardiaco sono in grado di offrire una lettura approssimativa dell’ossigeno nel sangue.

Viceversa l’anticipazione di queste ore sembra puntare invece a nuovi sensori dedicati, lasciando così ipotizzare l’esclusiva su Apple Watch 6. Questo però tenendo presente che raramente DigiTimes risulta precisa nel prevedere novità in arrivo da Cupertino, mentre risulta più affidabile per le indiscrezioni su fornitori e costruttori legati ad Apple.

Tutto quello che finora è emerso su Apple Watch 6, inclusa la misurazione dell’ossigeno nel sangue, ma anche monitoraggio sonno, attacchi d’ansia e altro ancora, è riassunto in questo articolo di macitynet. Invece per tutti gli articoli e le notizie su Apple Watch rimandiamo alla sezione dedicata del nostro sito. Infine per tutti gli articoli che parlano di smartwatch si parte da qui.