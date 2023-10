Festa delle offerte Prime, 29,99 € per Anker nano, potente micro batteria Lightining

Se volete la più innovativa, esclusiva e comoda batteria di emergenza per iPhone andate subito su Amazon. Qui trovate al minimo storico la la Anker Nano Power Bank, una microbatteria Lightning che, affiancandosi alla versione USB-C, viene venduta a a solo 29,99 €, il prezzo più basso di sempre.

Parliamo di una soluzione esclusiva, che nessun altro sul mercato propone. Si tratta di un piccolissimo pacchetto dotato di spina Lightning integrata. Il concetto non è del tutto nuovo da questo punto di vista, ma qui siamo di fronte a due elementi che la rendono esclusiva.

Il primo è la capacità. Batterie di queste dimensioni in passato arrivavano al massimo 2500 mAh. Pochi per un iPhone moderno che non si ricarica neppure interamente con prodotti di questo tipo. Invece la batteria di Anker arriva a 5000 mAh. Questo significa che sarete in grado di ripristinare tutta l’autonomia di iPhone e di avanzare ancora energia.

La seconda caratteristica è che fornisce fino a 12W. Nessuna batteria concorrente ha queste prestazioni. È solo di poco inferiore alla ricarica attraverso Magsafe con un caricabatterie da 20W. In pratica l’iPhone si ricaricherà, specie nella prima parte, molto velocemente.

Tutto questo si aggiunge anche alla caratteristica immediatamente visibile: siamo di fronte ad un accessorio poco più grande di un accendino, leggero e tascabilissimo. Peraltro, il form Factor di questo particolare accessorio rende l’iPhone completamente utilizzabile, rappresentando quasi un suo prolungamento, una volta collegata

Sul lato si trova anche una porta USB-C che consente di ricaricare la batteria.

La batteria Anker Nano Lightning Power Bank è stata messa in vendita a 40 €, un prezzo molto interessante se si considerano le caratteristiche esclusive. Oggi La trovate in sconto a 29,99 €. Il prezzo il più basso di sempre è da prendere al volo.

Da notare che esiste anche una versione USB-C perfetta per i nuovi iPhone che ha lo stesso prezzo.