WD Red Pro, super Hard Disk da 14 TB da usare su NAS

Western Digital annuncia nuove soluzioni per lo storage progettate appositamente per le piccole aziende e gli uffici domestici che sfruttano gli ambienti NAS. Questi nuovi prodotti includono per la prima volta i WD Red SSD che migliorano le prestazioni e le capacità di memorizzazione in cache in un ambiente ibrido NAS oltre ad aumentare la capacità fino a 14 TB per gli HDD WD Red e WD Red Pro.

Con il crescente ricorso alla virtualizzazione, la rete Ethernet a 10GB (10GbE) e le connettività ad una velocità più elevata stanno diventando funzionalità essenziali predisposte nei moderni sistemi NAS: è per questo motivo che nasce la gamma di prodotti WD Red. Di seguito un breve riassunto sulle specifiche e le capacità di ciascun modello della nuova serie di Western Digital.

Offre capacità da 500GB fino a 4TB (solo 2.5-inch) e crea un ambiente ottimizzato per reti 10GbE, oltre a memorizzare in cache nei sistemi NAS per accedere rapidamente ai file usati di frequente. Con resistenza superiore per i carichi pesanti di lettura e scrittura richiesti dal NAS in un ambiente 24/7, l’unità supporta database OLTP, ambienti multi-utente, rendering fotografici e editing di video in 4K e 8K.

WD Red SA500 SSD si presenta sul mercato con capacità a partire da 500GB fino a 2TB per fattori di forma M.2 e prezzi IVA inclusa che vanno da 94,90 euro a 379 euro. Il fattore di forma 2.5-inch del WD Red SA500 SSD ha capacità che partono da 500GB fino a 4TB e prezzi IVA inclusa che vanno da 94,90 euro a 759,00 euro.

Complementare a WD Red SA500 NAS SATA SSD, questo disco aumenta la sua capacità fino a 14TB ed è progettato per l’utilizzo in sistemi NAS fino a 8 bay. Ideale per ambienti piccoli 24/7, l’unità supporta una velocità di carico di lavoro fino a 180 TB/anno. WD Red NAS HDD con capacità da 14TB ha un prezzo IVA inclusa di 569 euro.

Progettato come il WD Red HDD per sostenere carichi di lavoro NAS professionali e capacità fino a 14TB, WD Red Pro HDD supporta fino a 24 bay. Con tecnologia Active Balance Plus 3D e controllo per il recupero di errori con tecnologia NASware 3.0, l’unità opera con una maggiore affidabilità. WD Red NAS Pro HDD con capacità da 14TB costa 659 euro.

I dischi WD Red SA500 SSD sono già in vendita in quantità limitata sul WD store e saranno disponibili in tutto il mondo a partire da novembre insieme a WD Red NAS e versione Pro presso un gruppo selezionato di rivenditori, venditori online e system integrator.