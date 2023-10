WhatsApp al lavoro sul supporto Passkey per iPhone

Gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando per integrare il supporto Passkey nell’app per iPhone. Lo riferisce il ricercatore @aaronp613 evidenziando quanto individuato nell’ultima beta dell’app per iOS.

Le Passkey su iOS permettono di accedere ad app e siti web sostituendo le password utilizzate per accedere a varie app e siti web.

Le passkey (supportate da iOS 16 in poi) sono più sicure delle password, perché sono generate in maniera unica per ogni account dal proprio dispositivo e sono meno vulnerabili per i tentativi di phishing. Inoltre, funzionano su tutti i dispositivi su cui è stato eseguito l’accesso con lo stesso ID Apple.

Come le password, le passkey sono protette tramite crittografia e archiviate sul portachiavi iCloud, dove non possono essere visualizzate da nessuno (nemmeno da Apple).

Non è chiaro quando il supporto passkey sarà attivato in WhatsApp ma una funzionalità simile è da inizio mese offerta per i dispositivi Android. Anche altre app (es. Amazon) hanno cominciato a integrare il supporto per le passkey.

The latest WhatsApp beta is working on adding Passkey support for iOS! pic.twitter.com/5CAVPXQEap — Aaron (@aaronp613) October 30, 2023

WhatsApp lavora costantememte su nuove funzioni. Tra le novità in arrivo ve ne sono alcune che sfutteranno l’IA generativa, primi passi di quello che è stato indicato come “un lungo percorso di sperimentazione”. Tra le funzioni che alcuni utenti hanno già modo di sperimentare: gli adesivi IA (la possibilità di reare un adesivo personalizzato che rappresenta al meglio nella propria chat ciò che stiamo pensando o provando), le chat IA (per ricevere i pareri di di personaggi creati da Meta che esprimono il loro punto di vista), Generazione di immagini fotorealistiche (digitando il prompt/immagine, l’IA consente di generare immagini per rappresentare un’idea, un luogo o una persona).

