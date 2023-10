L’evento Scary Fast è stato ripreso con iPhone 15 Pro Max

C’è stato un ospite che non si vedeva ma è stato molto importante in occasione di Scary Fast, evento Apple nel corso del quale sono stati presentati nuovi MacBook Pro 14″ e 16″, e il nuovo iMac, tutti con chip M3: stiamo parlando di iPhone 15 Pro Max.

Nei precedenti keynote, Apple ha sempre usato telecamere professionali per girare i video di presentazione; per l’evento del 30 ottobre (quando in Italia era già il 31), Apple ha sfruttato l’iPhone, scelta che consente all’azienda di fare pubblicità due volte, annunciando novità e mostrando quello che è possibile ottenere dal telefono top di gamma.

Guardando il keynote senza sapere quale dispositivo è stato usato per le riprese, non si nota nulla di particolare: il video è girato ovviamente in modo professionale come sempre.

Scary Fast con iPhone 15 Pro Max, occhio ai dettagli

I più attenti noteranno qualche “sbavatura” nelle riprese notturne, in particolare la vista aerea iniziale sul quartier generale di Apple Park a Cupertino allestito per Halloween: sequenza che è stata realizzata con un iPhone 15 Pro Max collegato a un drone e dove una fotocamera professionale avrebbe senz’altro offerto un risultato migliore.

Tutto è ovviamente girato con maestria, con tanto di musiche adeguate per l’occasione: gli esperti di marketing si sono divertiti a inserire effetti come i pipistrelli che svolazzano e suoni che sembrano provenire dal campus.

Le novità di Apple

Durante la presentazione Scary Fast Apple ha presentato MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip Apple Silicon M3 oltre al nuovo iMac 24” anche questo con processore M3.

Nei portatili professionali Apple mette a disposizione le versioni potenziate M3 Pro e M3 Max con un numero maggiore di core CPU e GPU e prestazioni complessive sensibilmente più spinte rispetto al modello base M3 che comunque offre notevoli miglioramenti su ogni fronte: calcolo, grafica e autonomia. Tutto quello che Apple ha presentato è in questo articolo di macitynet.