WhatsApp ora con gli sticker animati di GIPHY

WhatsApp ha annunciato un aggiornamento che consente agli utenti di “espimersi al meglio con ancora più desivi”.

“Le persone amano usare gli adesivi per esprimersi e dare un tocco personale e divertente alle loro chat”, spiega Whatsapp. “A volte un adesivo può comunicare emozioni e stati d’animo meglio delle parole ed è per questo che abbiamo aggiunto nuovi modi per personalizzare e divertirti con gli adesivi”.

È stata avviata una collaborazione con GIPHY (un database online che consente agli utenti di cercare e condividere file GIF animati, ossia brevi video in loop senza audio) per portare la loro vasta raccolta di adesivi direttamente su WhatsApp.

Grazie a questa integrazione è possibile trovare e condividere adesivi di tutti i tipi, senza dover uscire dall’app. Per accedere a questi adesivi, basta toccare l’icona dell’adesivo e cercare quando desiderato usando testo o emoji.

WhatsApp riferisce che il Creatore sticker personalizzati è ora disponibile anche su Android per consentirti di creare, modificare e condividere facilmente gli adesivi. “Gli utenti iOS hanno apprezzato questa funzione e siamo entusiasti di renderla fruibile a tutti”, riferisce Whatsapp spiegando che è possibile convertire le proprie foto in adesivi personalizzati o trasformrea quelli esistenti usando strumenti di modifica come ritaglio, testo e disegno. Dopo averli creati, gli adesivi vengono salvati automaticamente nell’area dedicata, alla quale è possiible accedere facilmente per condividerli con familiari e amici.

È in ogni caso possibile usare l’IA di Meta anche per creare nuovi adesivi personalizzati. Al momento, la creazione di adesivi IA è disponibile su iPhone e Android negli Stati Uniti. Gli utenti Android possono anche testare la creazione di adesivi IA in spagnolo e indonesiano.

Per quanto concerne l’organizzazione degli adesivi, ora è possibile scoprire nuovi pacchetti di adesivi di WhatsApp vedendoli in anteprima nell’area dedicata, sotto gli adesivi scaricati. Per organizzare l’area degli adesivi, è anche possibile toccare e tenere premuto un adesivo per spostarlo in alto o eliminarlo.

Ricordiamo che META nel 2021 è stata costretta a vendere GIPHY per ordine della Competition and Markets Authority del Regno Unito.