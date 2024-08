AltStore PAL diventa gratis grazie al prestito di Epic Games

Il primo negozio alternativo di app in Europa non richiede più il pagamento di un piccolo abbonamento annuale di 1,50 euro più tasse: grazie a un prestito MegaGrant concesso da Epic Games ora AltStore PAL diventa gratis.

La sua introduzione è stata possibile grazie ai cambiamenti introdotti da Apple a partire da iOS 17.4 per ottemperare agli obblighi del Digital Markets Act DMA in UE. Ma fin da quando è entrato in funzione in aprile quest’anno, AltStore PAL era costretto a richiedere agli utenti un addebito di 1,50 euro più IVA per potervi accedere.

Questo perché Apple richiede una tassa tecnologica, denominata Core Technology Fee, per qualsiasi app distribuita tramite App Store, ma anche tramite negozi alternativi, per ogni prima installazione oltre la soglia di un milione.

Tramite un post su X lo sviluppatore di AltStore annuncia che il prestito MegaGrant è stato concesso da Epic Games come premio per l’innovazione nella distribuzione delle app. Gli utenti già abbonati ad AltStore non riceveranno alcun addebito alla data di rinnovo, inoltre il team di sviluppo dichiara che “Mostreremo il nostro apprezzamento per i nostri abbonati esistenti in un futuro aggiornamento” senza fornire ulteriori dettagli.

Il negozio alternativo accoglie app di qualsiasi tipo e genere, ma risulta più indicato per software di piccoli sviluppatori indipendenti. AltStore Pal è disponibile solo per gli utenti dell’Unione europea: tra le prime app disponibili di successo l’emulatore Delta di vecchie console e videogiochi, creato da Riley Testut, lo stesso sviluppatore di AltStore Pal.

GOOD NEWS EU 🇪🇺 For innovation in app distribution, Epic Games has granted us a MegaGrant grant that we plan to use to cover Apple’s Core Technology Fee going forward — and we won’t take it for granted!

What does this mean? AltStore PAL is now FREE — no subscription necessary 🎉 pic.twitter.com/JSJo3FdhBx

— AltStore.io (@altstoreio) August 14, 2024