Withings Body Scan, la bilancia che scansiona il corpo

La stazione per la salute del corpo connessa Withings Body Scan, già disponibile in Italia, ha ottenuto l’approvazione dalla FDA ed è pronta per essere lanciata questo autunno anche in USA. Certo, il suo prezzo di 400 dollari potrebbe potenzialmente spaventare l’utente, che in fondo potrebbe essere portato a giudicare la periferica come una stravaganza di cui molti non hanno bisogno.

Body Scan è stato annunciato al CES 2022. Inizialmente, Withings aveva fissato il prezzo della bilancia a 300 dollari, ma a causa dei ritardi nell’approvazione della FDA e dell’inflazione e della crisi dei semiconduttori durante i mesi scorsi, il costo è aumentato di ben 100 dollari.

Si tratta, sostanzialmente non solo di una bilancia ma un concentrato di potenza. È la prima stazione di salute approvata dalla FDA che rileva la fibrillazione atriale attraverso un ECG a sei derivazioni. Inoltre, analizza la composizione corporea segmentata, misura l’attività nervosa e monitora l’età vascolare. Utilizza persino la risposta galvanica della pelle (GSR) per monitorare i livelli di sudorazione dei piedi e rilevare segni di neuropatia.

Il dispositivo stesso è composto da una piattaforma in vetro temperato con una maniglia retrattile integrata. Ha quattro sensori di peso, 14 elettrodi ITP sulla bilancia e quattro elettrodi in acciaio inossidabile nella maniglia. Withings afferma che la batteria durerà 12 mesi prima di richiedere una ricarica. Il display del dispositivo è un LCD a colori da 3,2 pollici per visualizzare le tue misurazioni.

Withings afferma che le misurazioni del peso della bilancia sono precise fino a 0,1 libbre (0,45 kg). Misura anche il tasso metabolico basale (BMR), ossia la quantità di energia (misurata in calorie) che il corpo umano richiede per mantenere le sue funzioni vitali a riposo, in uno stato di completa inattività fisica e mentale. In altre parole, rappresenta l’energia necessaria per sostenere le funzioni vitali del corpo, come la respirazione, la circolazione sanguigna, la regolazione della temperatura corporea, la produzione di ormoni e altre attività cellulari fondamentali.

La stazione di salute connessa Withings Body Scan sarà disponibile a partire da settembre al prezzo di 400 dollari. In Italia è già disponibile al prezzo di 399 euro.

