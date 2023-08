Con BetterDisplay 2 si controllano tutte le impostazioni possibili di un monitor esterno sul Mac

BetterDisplay è una utility per Mac da poco aggiornata, comoda per gli utenti che utilizzano monitor esterni collegati al computer di marche diverse da quelli Apple.

Tra le peculiarità di questa utility, la possibilità di richiamare varie impostazioni da una comoda icona della barra dei menu (es. luminosità), di gestire lo scaling XDR/HDR e personalizzare varie impostazioni di fino (con controlli non offerti di serie da macOS)

È anche possibile creare degli schermi virtuali con risoluzioni personalizzate (utili per mostrare finestre PiP o riprodurre contenuti), ruotare lo schermo, attivare Night Shift (portare automaticamente i colori del display verso le gradazioni più calde dello spettro dopo il tramonto) e True Tone (regolare il colore e l’intensità dello schermo in base alla luce ambientale, in modo che le immagini appaiano più naturali).

L’utility sfrutta una funzionalità denominata DDC/CI (Display Data Channel / Command Interface) prevista da vari produttori di monitor, sostanzialmente un insieme di protocolli utilizzati per facilitare la trasmissione di informazioni relative allo schermo tra lo schermo del computer e la scheda video.

Al primo avvio bisogna aprire le Impostazioni di Sistema e consentire all’applicazione l’accesso alle funzionalità di accessibilità; queste autorizzazioni, rendono possibile richiamare varie impostazioni anche con scorciatoie di tastiera (es. per passare al volo tra uscita HDMI/Thunderbolt) ma queste ultime, volendo, si possono richiamare anche con la voce (tramite Siri).

Lo sviluppatore ha recentemente aggiornato l’utility che è già compatibile con macOS Sonoma e può essere provata gratuitamente per 14 giorni (la licenza perpetua costa 21 euro e permette di sbloccare le funzionalità avanzate). L’ultima release (si scarica da qui) è compatibile sia con i Mac con CPU Apple Silicon, sia con quelli con CPU Intel, e funziona con macOS Sonoma (beta), macOS Ventura, macOS Monterey (consigliato macOS 12.4 o seguenti). La versione precedente (1.x) è compatibile con macOS Ventura, Monterey, Big Sur, Catalina e Mojave.