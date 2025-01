Anker Solix presenta l’ombrellone personale con pannelli solari al CES 2025

Pubblicità

Dopo avere indossato il cappello solare di Ecoflow potremmo approfittare di un sistema personale meno mobile e più efficiente e capace di utilizzare il fotovoltaico per la rigenerazione di powerbank e pure powerstation e frigoriferi, magari non solo in spiaggia.

Anche se da tempo si lavora a prototipi di spiagge in cui vengono installate smart grid fotovoltaiche in forma di ombrellone non esisteva un prodotto commerciale personale per chi fa campeggio o vita mobile: ci ha pensato Anker che presenta al CES 2025 la sua Solix Solar Beach Umbrella.

L’ombrellone solare di Anker implementa pannelli solari di nuova generazione in perovskite che dovrebbero garantire il 30% di prestazioni in più rispetto ai pannelli tradizionali in pieno sole e il doppio in condizioni di illuminazione non ottimale.

La perosvkite viene stesa sopra il pannello in un proprio layer ottimizzato per raccogliere la gamma dello spettro verso il blu mentre il livello di silicio sottostante raccoglie l’energia della gamma dello spettro verso il rosso.

Grazie alla produzione in uscita di 100 Watt è in grado di alimentare i nuovi frigoriferi a batteria EverFrost 2 della serie Solix senza doverli ricaricare o collegare ad una presa di alimentazione.

Non ci sono dettagli sul fornitore dei pannelli e questo lascia ampio spazio di speculazione sulla reale efficienza dei pannelli rispetto alla versione tradizionale visto che i produttori offrono dati di maggiore efficienza maggiorata che vanno dal 24% al 40% e soprattutto non si hanno dati sulla durata nel tempo del film in perovskite.

Le dimensione dell’ombrello solare sono di 215 cm in altezza e 190 cm di diametro e certificazione IP67. Sarà disponibile dall’estate 2025 ad un prezzo ancora da comunicare.

Anker vende in Europa i suoi sistemi solari sotto il brand Anker Solix ed ha iniziato la sua commercializzazione dapprima in Germania e Austria, paesi molto ricettivi in questo campo per arrivare in Italia con una parte del suo catalogo solo nel 2024.

Non ci sono previsioni sull’arrivo nel nostro paese anche dei frigoriferi alimentabili anche da powerstation portatili e ricaricabili con l’ombrello Solare: in ogni caso Anker presenta al CES diversi modelli da 23, 40 e 58 Litri che abbiamo visto in anteprima ad IFA. Nuova anche la Powerstation portatile C300 DC ultracompatta di cui parliamo in un articolo a parte. Sarà collegabile all’ombrello come la sua sorella C300 che arriverà il 17 Febbraio in Italia ed è già prenotabile su Amazon.