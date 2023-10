WiZ, le lampadine Spacesense hanno il sensore di movimento

L’illuminazione smart non è più affare di pochi. Sono davvero tanti i brand che si sono lanciati in questo palcoscenico da tempo e la competizione ha davvero giovato ai clienti. I prezzi di queste lampadine sono ormai davvero accessibili. In particolare il brand Wiz è entrato con forza nelle case di molti. Ancor di più con la linea SpaceSense, che permette alle luci di accendersi in automatico al semplice passaggio. Il kit da 2 lampadine da 100 W si acquista su Amazon a 25,99 euro.

Le lampadine Smart WiZ hanno l’aspetto di una lampadina tradizionale, ma con tutti i benefici di essere smart. Offrono una luce bianca da calda a fredda, o colorata, naturalmente gestibile tramite applicazione, oltre che con gli assistenti vocali di Google o Amazon.

Permettono di avere il controllo anche da remoto, sono di facile installazione, dovendosi semplicemente avvitare come le comuni lampadine.

Il sensore è dentro

La particolarità, oltre al fatto di essere smart, è che sono dotate di tecnologia SpaceSense, che rileva il movimento all’interno della stanza, accendendo le tue luci senza la necessità di alcun dispositivo aggiuntivo, come ad esempio un sensore di movimento esterno.

Queste in offerta permettono di ottenere luce bianca dimmerabile da calda a fredda o colorata, anche con modalità preimpostate.

Come funziona SpaceSense

SpaceSense è una tecnologia di rilevamento del movimento sviluppata da WiZ che si basa sulla tecnologia di rilevamento Wi-Fi. Il sistema sfrutta le onde Wi-Fi presenti nella maggior parte delle abitazioni per individuare il movimento attraverso le interferenze causate dalla presenza di una persona.

Da notare, che se si installano due o più prodotti Wiz SpaceSense, come lampadine, faretti, strisce LED o dispositivi, come smart plug WiZ o Connected by WiZ in una stanza, è possibile attivare SpaceSense e consentire alle luci di accendersi e spegnersi automaticamente in base al rilevamento del movimento.

Naturalmente, non manca la possibilità di programmarne l’utilizzo tramite applicazione, così da poterle accendere anche quando non si è in casa, simulando sempre la presenza di qualcuno.

Il kit da due lampadine con attacco standard E27 e potenza di 100W è disponibile su Amazon a questo indirizzo, attualmente in offerta a 25,99 euro.