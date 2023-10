Qualsiasi TV diventa Smart con DQ03 Mini, in sconto

Avete una vecchia TV e volete modernizzarla, oppure vorreste accedere ai servizi in streaming dal monitor del PC nello studio o a lavoro? Con la chiavetta DQ03 Mini potete ottenere tutto questo spendendo una decina d’Euro grazie ad un’offerta in corso in queste ore.

Si deve semplicemente collegare alla presa HDMI della televisione, alimentarla attraverso la presa USB-C incorporata, e il gioco è fatto: una volta accesa e connessa ad Internet tramite WiFi avrete una Smart TV Android in tutto e per tutto, con l’accesso a tutti i servizi streaming preferiti.

In dotazione c’è anche il telecomando che semplifica enormemente la navigazione all’interno dei menu, con tanto di pulsanti dedicati per aprire in un click YouTube e Netflix, ma eventualmente potete usare anche lo smartphone, che può essere una buona scelta specie se si intende usare la chiavetta per giocare sul grande schermo sfruttando le tecnologie AirPlay e Miracast.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, usa un processore quad core ARM Cortex A53 a 64 bit, GPU multi core G31, 2 GB di RAM e 8 GB di capacità. Supporta i video fino alla risoluzione 4K a 3.840 x 2.160 pixel e come dicevamo usa Android 10, con tanto di Play Store per installare tutte le app che si desiderano.

