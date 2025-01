Adobe Photoshop supporta la collaborazione in tempo reale

Pubblicità

Uno dei motivi per i quali Adobe era interessata a Figma (acquisizione che non è riuscita a portare a termine) erano le funzionalità di progettazione collaborativa, in altre parole la possibilità per più utenti di lavorare simultaneamente sullo stesso progetto, con aggiornamenti visibili immediatamente.

La mancata acquisizione di Figma non significa che Adobe si fermi qui (le risorse certo non mancano all’azienda di San Jose) che, infatti, ha annunciato il rilascio progressivo della funzionalità di “co-editing live” in Photoshop che permette a più utenti di collaborare sulla stessa immagine.

Adobe spiega che il Live Co-Editing in Photoshop migliora il flusso di lavoro dei creativi permettendo di lavorare simultaneamente sullo stesso documento da computer diversi, rendendo la collaborazione più rapida ed efficiente che mai. «Grazie alla feature in questione, designer, team creativi e educatori potranno collaborare a livello globale, affrontando flussi di lavoro complessi in modo più rapido e organizzato»

Oltre al Live Co-Editing, altre novità di rilievo in arrivo in Photoshop, sono:

Rimozione Distrazioni con la tecnologia smart nel nuovo Remove Tool, per eliminare persone, fili, pali e altri elementi indesiderati dalle immagini.

Font browser migliorato, per cercare, filtrare, visualizzare in anteprima e usare oltre 25.000 font gratuiti e a licenza direttamente dal cloud senza uscire dall’app di Photoshop, ideale per i progetti di tipografia.

Selection Brush uno strumento che consente di selezionare e modificare aree specifiche delle immagini in modo intuitivo, con maggiore controllo e flessibilità nelle operazioni di selezione, composizione e modifica.

Il Substance 3D Viewer (in beta) offre una nuova modalità per visualizzare e modificare oggetti 3D mentre si lavora con il design 2D.

Il Generative Workspace (in beta), supporta i designer nella fase di brainstorming e ideazione, permettendo di creare e iterare concetti visivi con maggiore rapidità e intuitività.

Queste e altre funzionalità saranno disponibile dalla prossima settimana nell’applicazione desktop e sul web come beta privata (è possibile iscriversi come beta tester).

